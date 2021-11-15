Yavru Vatan 38 yaşında: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruluş yıl dönümü mesajları 2021

Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 15 Kasım 2021 yılında kuruluşunun 38. yıl dönümünü coşku ve zaferle kutluyor. Bu coşkuya ortak olmak isteyenler de kutlama mesajlarına göz atıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 38 yaşında...

Bülent Ecevit ve Rauf Denktaş önderliğindeki bağımsızlık mücadelesi hem Kıbrıslı yurttaşlar hem de Türkler tarafından onurla kutlanıyor.

Cumhuriyetin kuruluşunu kutlayan Yavru Vatan, bu vesileyle KKTC kuruluş yıldönümü ile ilgili uzun, kısa, resimli mesajları araştırıyor.

KKTC KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ MESAJLARI 2021

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, KKTC’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş başta olmak üzere; bu uğurda canlarını siper eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz.

38 yıl oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ilk günkü heyecan ve coşkuyla kutluyoruz. KKTC kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ı ve bağımsızlık uğruna şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum.

KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu günde Rauf Denktaş'ı, bağımsızlık mücadelesinde canlarını feda eden kahraman şehitleri rahmet; gazileri minnetle anıyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümünü kutluyor, KKTC'nin bağımsızlığı için mücadele eden kahramanları saygı ve minnetle anıyoruz.

Kıbrıs’ı vatan yapmak uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve vefat eden değerli gazilerimize Allah'tan rahmet, yaşayan değerli gazilerimize de saygı ve minnetlerimi sunuyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. KKTC'nin bağımsızlığı için mücadele eden Bülent Ecevit, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve bağımsızlık uğruna şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyorum.

KKTC zulme, haksızlıklara karşı mücadele eden Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlığa, egemenliğe inancının bir sonucu olarak kuruldu. Cumhuriyetimizin 38'inci yılını kutladığımız bu günde, Kıbrıs Türk Halkına hak ettiği hizmeti verecek güçlü bir Devlet yapısını oluşturmak boynumuzun borcudur.

Damarlarında bir damla kan oldukça Türk, bağımsızlık davasından, hürriyetinden, egemenliğinden vazgeçer mi? Vazgeçmez, biz de vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Herkes bundan emin olsun. Rauf R. Denktaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 38 yaşında! Başta Rauf Denktaş olmak üzere Kıbrıs Türklüğü için emek, ömür ve can veren tüm kahramanlara sonsuz teşekkürler. Yaşasın Kıbrıs Türklüğü, yaşasın KKTC.



