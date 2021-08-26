Yavuz Ağıralioğlu: 19 yıldır iktidarda kalmak takdir edilmesi gereken bir başarı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti'nin 19 yıldır iktidarda kalmasının takdir edilmesi gereken bir başarı olduğunu söyledi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinin İstanbul Çekmeköy ilçe yönetimi ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

AĞIRALİOĞLU, AK PARTİ'Yİ ÖVDÜ

Toplantıda "AK Parti'deki arkadaşlarımız bizim hasmımız değildir. Hem kardeşleriz hem de rakibiz." diyen Ağıralioğlu, AK Parti'nin takdir edilmesi gereken bir başarı gösterdiğini söyledi.

"EMSALİNE AZ RASTLANIR BİR İKTİDAR BAŞARISI GÖSTERDİLER"

Burada partililere bir konuşma yapan Ağıralioğlu, "Uzun bir zamandır AK Parti Türk siyasetinde, Allah var. Emsaline az rastlanabilir bir iktidar başarısı da göstermiştir. 19 yıldır iktidarda kalmak, aralıksız iktidar olmak daha önce Türk siyasetinin tecrübe ettiği bir şey değildir. Bu cihetten bakarsanız takdir edilmesi gereken bir başarıdır." ifadelerini kullandı.