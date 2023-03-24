Yavuz Ağıralioğlu açıklamalarını sürdürdü: 6'lı masa İyi Parti'ye oy kaybettirdi Muhalefette yaşanan aday krizi sonrası basın toplantısında muhalefeti topa tutan İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu sert açıklamalarını sürdürdü. Ağıralioğlu masanın İyi Parti'ye oy kaybettirdiğini söyledi.

Haber Merkezi

Muhalafet kanadında kriz sürüyor...

Aylardır aday belirlemek için buluşan ama bir sonuca varamayan muhalefet kanadı sonunda Kemal Kılıçdaroğlu ismi üzerinde uzlaştı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen Meral Akşener ise masadan kalktığını açıkladı.

Ancak Akşener birkaç gün sonra masaya Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı koşuluyla tekrardan oturdu.

İyi Parti kaynamaya başladı

Bu dakikadan sonra ise İyi Parti'de bu durumdan rahatsız olanları sesleri duyulmaya başlandı.

Geçtiğimiz günlerde TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Yavuz Ağıralioğlu, muhalefete çok sert eleştirilerde bulundu.

HDP başta olmak üzere bütün muhalefeti topa tutan Ağıralioğlu sert açıklamalarına devam etti.

Sert sözlerini sürdürdü

Habertürk ekranlarında soruları yanıtlayan İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, masa önümüzden kaldırıldı, masayı alıp gittiler söylemlerinde bulundu.

"Genel başkanımızla görüşmemiz olmadı"

Basın toplantısından önce Meral Akşener ile görüşmediğini belirten Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı:

Düzenlediğimiz basın toplantısının basın toplantısının muhteviyatıyla ilgili genel başkanımızla görüşmemiz olmadı. En son 3 gün önce görüştük. Süreci değerlendirdik, masadan kaldırıldı, tekrar masaya avdet edildi. Bu süreçte önceliklerimiz ne olmalı, partilerimiz ne kadar kuvvetli çıkabilirse ona konsantre olmalı diye. Seçim, parlamentoda temsiliyeti ne kadar kuvvetlendirme yönünde istişarede bulunduk. Tek başına kalmanın, müstakil olmanın, zorlukları, avantajları hem GİK hem divanda görüşüldü. Genel başkan da masadan kalkarken de 'GİK'in onayıyla veriyoruz' demişti. Biz konuştuğumuz meseleleri sizin programlarınızda da üç dört senedir konuşuyoruz.

"Yaptıklarımızın nezaketsizlikle karşılaşması partiyi şoka soktu"

Yaptığı çıkışla gündem olan Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

İyi Parti çok arzu ediyor ki 65-75 olsun. Süreci bütün takdim ettiğimiz esaslar çerçevesinde partinin siyasi menfaatini öncelemediğimiz için yaptıklarımızın nezaketsizlikle karşılaşması partiyi şoka soktu. Burada tekliflerimizin merkezinde daha çok mutabakatla kazanmak. Bu tekliflerimizin hassasiyetin merkezinde kaybetme korkumuzu anlamak ya da empati yapmak yerine kabalıkla mukabele edilmesi. Sonra masada yok sayılarak 'siz imzalamasınız da olur' cüretkarlığına kavuşması asla kabul edilir bir şey değil.

"Kılıçdaroğlu'nun benimle ilgili verdiği cevabı çok nazik buldum"

Masada kriz yaşandı. Biz kavga edersek de mutabık kalırsak da tutacağımız hat, iktidara yönelttiğimiz ahlaki üstünlüğümüzü muhafaza etmek. Bizden özür dilenmedi. Tekliflerimiz nezaketle karşılanmadı. Şunu demek zorundaydım; ahlaki üstünlüğünü kaybederek girdiğimiz yarışta daha hoşgörüsüz ve sizi tenkit edenlere saldırgansanız, milletinizin karşısına çıkıp benim böyle olduğunu bildiğim adayı bize dayatmada bulunamazsınız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun benimle ilgili verdiği cevabı çok nazik buldum. Bu ilk defa bir naziklikti. Teklifimizin merkezinde kazanmak vardı.

"Partimden rahatsız değilim, partime yapılanlardan rahatsızım"

Dönüş sürecindeki Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı dair bütün bunlarla istişare süreçlerde yüzümüze vurulan kekremsi ifadeler, masada, maşeri muhalefet vicdanında bu işi görmezden gelin, anlayışlı olun diye İyi Parti'nin hissesine tahammülü düşündü. Söylediklerimizin ciddiye alınmadığını gördüm. Ben partimden rahatsız değilim, partime yapılanlardan rahatsızım. İyi Parti'nin kırmızı çizgilerin doğru anlaşılmasını isterim. Bize gizli ve hususi gündemimiz varmış gibi pazarlanıyor olması, sanki görüşmelerin böyle sızdırılması, mevki pazarlıkları yapıyormuş gibi İyi Parti'nin ilzam edildiği. Ben testi kırılmadan uyarmış oldum.

"Benim itirazım genel başkanımızın kaldığı muameleye"

Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Cumhurbaşkanı adaylığı. Bu sürece nasıl bakıyorum? Nasıl yönetiyorsunuz? Muhalefetteki demomuz budur. Ben endişemi ifade ettim. Kurucusu olduğumuz masada bize böyle davranan yarın güçlü olduğunda bize ne yapar endişesi duyuyorum. Helalleşmek metaforuyla milleti sarıp sarmalarsanız İyi Parti ile de helalleşeceksiniz. Benim itirazım partime yapılanlara, genel başkanımın maruz kaldığı muameleye. Ben genel başkanın istişare sürecine dahil olduğu mızıkçılık yapacağım iradesini temsil etmiyorum. Milletten duyduğumu masaya arz ediyorum.

"İyi Parti oy kaybı yaşadı"

İstişareden çıkan kararlara uyulmak zorundadır. Görülsün ki İyi Parti kırıldı. 5 yıllık emekler var. Bu emeklerin bu şekilde heba edilmesine bir itirazdır. Biz insanız, kalbimiz var, umutlarımız var. İyi Parti şimdi sahada gücünün kırılmasına sebep olan oy kaybı var, o da bu süreçteki nezaketsizliktir. Ben siyasette İyi Parti'yi hep üçüncü yol gibi bildim. Benim mesuliyet alanımda hep bir makul üçüncü yol. 'Hepimiz beraberiz' diyebilen, seçmenin hepsini canından aziz bilen herkesi kendinden bilebilen bir siyasi şuurun inşa edileceği kulvarda gördüm.

"Bu masa sanki Kemal Kılıçdaroğlu'nu onaylama masası"

İlk defa bu muhtevada bir tonlama gördüm. Bunun çok inşa edici bir şey olacağını demiştim. Kaybetme endişelerimizi münasebetsiz şeylere bağlamak yerine endişelerimizi gidermek. Masa sanki cumhurbaşkanı adayını belirleme masası, bu masanın sanki Kemal Bey'in adaylığını belirleme diye takdim edilmiş oluyor.

"Partime ve partimin mensubuna halel gelmesin istedim"