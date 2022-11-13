Petrol
95.78
2.25%
Euro
19.2202
1.95%
Dolar
18.5449
0.30%
Altın
1.054
1.05%
Borsa
4456
0.00%
Bitcoin
318.422
-0.83%
BTXN Coin
6.09
-7.86%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C
    Yavuz Ağıralioğlu: Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişe duyuyoruz

    Yavuz Ağıralioğlu: Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişe duyuyoruz

    Muhalefet liderlerinin 6'lı masa toplantısından 1 gün önce İyi Parti'den net bir açıklama geldi. Yavuz Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduklarını dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2022 - 15:05
    • Güncelleme : 13.11.2022 - 15:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye, Haziran 2023'te yapılacak seçimlere adım adım ilerliyor.

    Seçimlere aylar kalmışken siyasetin gündemi daha da yoğunlaştı.

    Parti ve ittifakların çıkaracağı adaylar merak konusu olurken Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı sorusuna halen yanıt bulunamadı.

    Cumhur İttifakı adaylarını aylar öncesinden açıklamışken, Millet İttifakı seçim sürecinin başlamasıyla birlikte adayın açıklanacağı belirtti.

    İyi Parti Kılıçdaroğlu'na karşı çıkıyor

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için istekli olduğu bilinirken, 6'lı masa ortaklarından İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıyor.

    "Kazanamamasından endişe duyuyoruz"

    İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, tv100 ekranlarında katıldığı programda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde kazanamayacağından endişe duyduklarını söyledi.

    Yavuz Ağıralioğlu: Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi duyuyoruz

    "Sağ seçmen camide bile safın soluna durmaz"

    "Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi duyuyoruz." diyen Yavuz Ağıralioğlu, "Klasik sağ seçmen, camide bile safın soluna durmaz. Bu refleksi görmezden gelemeyiz." ifadelerini kullandı.

    "Mansur Bey önde görülüyor"

    Anketlerde Mansur Yavaş'ın adının ön plana çıktığını söyleyen Ağıralioğlu, "CHP'nin Genel Başkanı adaylık iradesi taşıyor. Biz bu iradeye nezaketsizlik yapamayız. Belediye başkanlarından anketlerde önde çıkanlar var. Mansur Bey önde görülüyor. Türkiye'de manipülatif olmayan anketlerde tüm sonuçlar aynıdır. Mansur Bey, daha avantajlı ve önde görülüyor." dedi.

    Yavuz Ağıralioğlu: Kılıçdaroğlu nun adaylığından endişe duyuyoruz #1

    Yavuz Ağıralioğlu: Kılıçdaroğlu nun adaylığından endişe duyuyoruz #2


    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Kripto para yatırımcıları, 2 trilyon dolardan fazla kaybetti
    Ekonomi

    Kripto para yatırımcıları, 2 trilyon dolardan fazla kaybetti

    'Türkiye girişimcilikte altın çağını yaşıyor'
    Politika

    'Türkiye girişimcilikte altın çağını yaşıyor'

    Görüş Bildir