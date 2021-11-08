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    Yavuz Ağıralioğlu: Lütfü Türkkan'ı görevden çekiyoruz

    İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, Lütfü Türkkan'ın yaptığı hatayı görmezden gelemeyeceklerinin altını çizerek, Türkkan'ı görevden çektiklerini söyledi.
    • AA
    • 08.11.2021 - 13:20
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 15:23
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    Yavuz Ağıralioğlu: Lütfü Türkkan'ı görevden çekiyoruz

    İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

    Gündemin en önemli maddesi olan, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına kürfetmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, partilerinin bu olayı görmezden gelemeyeceğini söyledi.

    "TÜRKKAN'I GÖREVDEN ÇEKİYORUZ"

    Lütfü Türkkan'ı görevden çektiklerini söyleyen Ağıralioğlu, "Partimiz kurulduğu günden beri çeşitli itham ve hakarete maruz kaldı. Ancak hiçbir gerekçe Lütfü Türkkan'ın yaptığı hatayı görmezden gelemez. Biz hatasının bedelini ödeyen bir partiyiz. Yanlışı yapanı görevden çekmeyi bilir. Bugün de Türkkan'ı görevden çekiyoruz. Bizim kitabımızda böyle bir küfrün, hakaretin yeri yoktur. Biz hata yapanları makamdan çekiyoruz". diye konuştu.

    Yavuz Ağıralioğlu: Lütfü Türkkan'ı görevden çekiyoruz ViDEO

    Yavuz Ağıralioğlu: Lütfü Türkkan ı görevden çekiyoruz #1

    İyi Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfretti VİDEO

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