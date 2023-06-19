Yavuz Ağıralioğlu: Meral Akşener'in 5-6 sefer daha hakkı var Arafta Sorular'da Esra Elönü'nün konuğu olan Yavuz Ağıralioğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun 10 sefer 11 sefer mağlup olup istifa etmediği bir yerde, Akşener'in 5-6 sefer daha hakkı var en az" ifadelerini kullandı.

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Gazeteci Esra Elönü'nün sunduğu 24 TV'nin sevilen programı 'Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Yavuz Ağıralioğlu oldu.

Seçimlerden önce yaptığı zehir zemberek açıklamayla İyi Parti'den istifa eden Ağıralioğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun sandıkta mağlup olduğu halde koltuğu bırakmamasını 'ilkesizlik' olarak niteledi.

Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Siyasi ilkesizlik bu

Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun istifa çağrılarına kulak tıkamasıyla ilgili, "Sandıktan çıkanın kalmasına 'diktatörlük', sandıkta mağlup olduğu halde koltuğu bırakmayana da 'demokratlık' payesi vererek siyasi mücadele yapıyorsunuz, baştan mağlubiyet psikolojisi bu, baştan siyasi ilkesizlik bu" dedi.

İstifanın erdemli bir şey olduğuna inandığını belirten Ağıralioğlu, "Ben istifanın çok erdemli bir şey olduğuna inanırım çok Avrupai bir kavramdır bizim semtimize çok uğramadı." ifadelerini kullandı.

"Akşener'in 5-6 sefer daha hakkı var"

Sözlerine devam eden Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Akşener'in istifasıyla ilgili de, "Şunu da söylemem lazım Sayın Kılıçdaroğlu’nun 10 sefer 11 sefer mağlup olup istifa etmediği bir yerde, sayın Akşener’in 1 seferlik üstelik endişelerini ifade etmiş olmasına rağmen başına geldi bu, istifasını beklemek fazla bir şey olur. Hanımefendinin 5-6 sefer daha hakkı var en az. Kemal Bey’in bu kadar hakkı varsa hanımefendinin de hakkı vardır yani." dedi.

"İyi Parti'ye davet edildiğimde birçok arkadaşım tereddüt etti"

Yavuz Ağıralioğlu daha sonra İyi Parti'den istifa süreciyle ilgili konuştu.

Ağıralioğlu istifa sürecinin kendisi için planlanmış bir şey olmadığını ifade etti.

Deneyimli siyasetçi, "Şöyle bir disiplinle siyaset yapıyorum; inandıklarımı konuşacağım konuştuklarıma inanacağım hassasiyetlerini diri tutmaya çalışırım. Ben İYİ Parti'ye davet edildiğimde birçok arkadaşım tereddüt etti. Aslında istişare ettiğim arkadaşlarımdan kahir ekseriyet bunun benim için hayır olmadığını düşündüler." şeklinde konuştu.

"O 3 gün 30 yıllık küfür ettiler"

Ağıralioğlu son olarak Meral Akşener'in ittifak masasından kalktığı sürece de değindi.

Masadan kalkıldığı günlerde kendilerine 30 yıllık küfür edildiğini belirten Ağıralioğlu, "siz sizin gibi düşünmeyenlerin canını okuyacaksınız demektir" dedi.

Ağıralioğlu konuyla ilgili ifadelerini şöyle sürdürdü: