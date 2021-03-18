Yavuz Ağıralioğlu: PKK'nın gölgesinde kalan parti kapatılmalı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, sadece HDP'nin değil, terörün gölgesinde hangi parti olursa olsun kapatılması gerektiğini söyledi

İyi Parti ilçe teşkilatının kongresinin katılmak için İnegöl'e gelen Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, kongre öncesi esnafı ziyaret etti.

Ağıralioğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ağıralioğlu, HDP'nin kapatılması için açılan davayla ilgili de açıklamalarda bulundu.

"TERÖR SİYASETİN GÜNDEMİNDEN ÇIKARTILMALIDIR"

Hiç kimsenin seçilmiş olmayı suç işleme hürriyeti gibi algılamaması gerektiğini söyleyen Ağıralioğlu, "Seçilmiş olmak suç işleme hürriyeti gibi anlaşılmamalı; yahut seçilmiş olmak, terör organizasyonlarıyla irtibatlara kalkan haline getirilmemelidir. Hukuk buna nezaret edecektir. Biz terörle ilgili hassasiyetlerimizi ifade etmiş bir partiyiz. Terör siyasetin değil, memleketin gündeminden çıkarılmalıdır. Al bayrağın altında çocuklarımız mutlu yaşasın diyedir gayretimiz. Al bayrağa sarılı tabutlar görmek istemiyoruz. Al bayrak, altında çocuklarımızın mutlulukla buluşabildiği, özgürlüğümüzün timsâli olmalıdır. Nice zamandır bu terör belası bize al bayrağı bir hüzün bayrağı haline dönüştürmüştür. Al bayrağın içerisinde şehit tabutları görmekten, evlat görmekten, baba görmekten, eş görmekten yoruldu bu topraklar.

"PKK'NIN GÖLGESİNDE KALAN PARTİ KAPATILMALI"

HDP, PKK’ya savaş açmak zorundadır. Açmadığı müddetçe terörün gölgesinde kalıp, meşruiyet alanını kendi kendine kapatacaktır. O iradeyi göstermediği müddetçe, bu tarz siyasî tartışmaların içerisinde, hukuk mutlaka kendi üzerine düşeni yapacaktır. O yüzden HDP, eğer siyasî olarak odak olmuşsa, sadece HDP meselesi değil, terörle problemi olan her parti, yani İyi Parti de terörün gölgesinde kalırsa, AK Parti de terörün gölgesinde kalırsa, MHP de terörün gölgesinde kalırsa, onlar da kapatılsın. Yani kurallar partilere göre değil, kurallar şahıslara göre değil, kurallar suçlulara göre tanımlanmalıdır. Kim ihlâl ederse cezasını ödemelidir." diye konuştu.