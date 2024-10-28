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Siyaset arenası yeni bir partiye kavuştu...

2023'te düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Millet İttifakı'nın aday tercihine eleştiride bulunup İyi Parti'den istifa eden ve bir süredir parti kuracağı konuşulan Yavuz Ağıralioğlu, adımını attı.

AĞIRALİOĞLU PARTİYİ KURDU

Ağıralioğlu'nun başkanlığındaki partinin kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

ANAHTAR PARTİ

Yavuz Ağıralioğlu’nun başkanlığında kurulan yeni siyasi hareketin adının ise Anahtar Parti (A Parti) olduğu açıklandı.

TÜRKİYE'NİN 160. PARTİSİ

Ağıralioğlu'nun kurduğu Anahtar Parti, Türkiye'nin 160. siyasi partisi oldu.

A Parti Teşkilat Başkanı Ayhan Erel, İçişleri Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada, "Atatürk, 28 Ekim’de ‘Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz’ demişti. Biz de bundan esinlenerek partimizin kuruluşunu bugüne denk getirip, biz de şöyle diyoruz; ‘Ey büyük Türk milleti, yarın partimizi kuruyoruz. Bu parti, Türk milletinin kem talihini değiştirecek ve Türk devletinin üzerindeki kara bulutlar üzerine bir güneş gibi doğacak." dedi.

"İSMİMİZE TAKILMAYIN"

Partinin adı üzerinde yorumlar yapıldığını belirten Erel, şunları söyledi:

Kısa adı A Parti, uzun adıyla Anahtar Parti. Milletimiz isme takılmasın. Biz yapacağımız icraatlarla Türk milletinin problemlerini çözerek, Allah’ın izniyle çok kısa bir sürede Türkiye’deki öncelikle muhalefet boşluğunu, akabinde zamanında veya erken yapılacak bir seçimde de var olan iktidar boşluğunu doldurarak, Türk milletiyle birlikte devletimizi güçlü, milletimizi mutlu kılacağız. Türkiye’nin 20 ilinde teşkilatlar kuruldu. Diğer illerde de teşkilatlar hazır.

TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

Daha sonra ATO Congresium'da tanıtım toplantısı yapan partililer, ilke hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

"YOL ARKADAŞLARIM HOŞ GELDİNİZ"

Anahtar Parti'nin tanıtım toplantısında söz alan Yavuz Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı:

'Ol' deyince olduran, bir memleket yükünü çekmek gibi bir iradeyle bizi bu salonlara dolduran Allah'a hamd. Tarihin çetin zamanlarında kaderi çetin bir milletin ödediği onca bedelle tutunduğu bu vatanla başa gelmiş binbir türlü gailenin altından kalkmış aziz milletim... Bu büyük milletin evladı olmaktan başka payeye ihtiyaç duymayan, memleketin cesur insanları, yol arkadaşlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

"BEN BİR İKTİDAR HASMI DEĞİLİM"

Memleketin sorunları çözümsüz değil. Vaadimiz sorunlarıyla yüzleşen bir Türkiye. Ben bir iktidar hasmı değilim. Siyaset bizim için millet hizmetini görebileceğimiz nöbet değişimidir. Neyi koruyacağımızı biliyoruz. Muhafazakarlığın iktidarında, korunması gerektiği halde korunmayanları da biliyoruz. Biz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına bolluk-bereketle girmiş olacaktık ama olmadı. Ama olmadı. Siyaset bizim için iktidarla bir bilek güreşi alanı değildir.

ESKİ İYİ PARTİLİ EREL TEŞKİLATLARDAN SORUMLU

Ağıralioğlu’nun partisinin kurmay kadrosu arasında Ayhan Erel de yer alıyor.

Erel’in, yeni partide teşkilatlardan sorumlu olacağı belirtiliyor.

AYDIN'I DESTEKLEDİ

27. dönem Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, kurucuları arasında yer aldığı İyi Parti’den istifa ettiğini 7 Eylül Cumartesi günü duyurdu.

Erel, Müsavat Dervişoğlu’nun genel başkan seçildiği İyi Parti 5. Olağanüstü Kurultayı’nda Koray Aydın’ı destekledi.

'MERKEZİMİZ MİLLET' SLOGANI VE 'KADRO HAREKETİ'

Partinin “Merkezimiz Millet” sloganıyla çıkış yapacağı öğrenilirken ideolojik çizgisinin “ne sağ ne de sol” olarak tarif edileceği dile getiriliyor.

Ağıralioğlu’na yakın isimler, siyasetin merkezinde olmayı hedeflediklerinin altını çizerek, muhalif seçmenin sadece Cumhuriyet Halk Partisi’ne muhtaç bırakılmak istendiğini söylüyor.

Bu isimler, popüler siyasi figürlerin yerine “liyakatli ve şöhretsiz” isimlerin parti içinde önemli görevler üstleneceğini dile getirilirken, yeni bir “kadro hareketi” kurulacağı iddiasını taşıdıklarını belirtiyor.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU KİMDİR

Yavuz Ağıralioğlu, İyi Parti için önemli bir isimlerdendi.

Daha önce Büyük Birlik Partisi’nde (BBP) siyaset yapan Yavuz Ağıralioğlu, Mayıs 2018’de İyi Parti’ye katıldı.

2018 genel seçimlerinde İstanbul’dan milletvekili seçilen Ağıralioğlu, İyi Parti’de TBMM Grup Başkanvekilliği, parti sözcülüğü, Türk dünyası ve yurtdışı Türkler Başkanlığı gibi görevler üstlendi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKTI

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkan ve aday belirlenene kadar her platformda bunu dile getiren Ağıralioğlu, Millet İttifakı’nın 3-6 Mart krizinden sonra İyi Parti’nin adaylığını kabul etmesine rağmen Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini açıkladı.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin de içinde yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak Kılıçdaroğlu’na destek vermesinin ardından Ağıralioğlu, İyi Parti’den 28 Mart 2023’te istifa etti.