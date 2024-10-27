Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partinin adı belli oldu: 'Anahtar Parti'

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Türk siyaseti yeni bir partiyle buluşuyor...

Eski İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu yeni parti kuruyor.

Partinin ismi Anahtar Parti olacak. Partinin programında “ahlak, akıl, adalet” temalarına vurgu yapılacak.

PARTİNİN LOGOSUNDA ANAHTAR SİMGESİ YER ALACAK

Partinin İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere 40'tan fazla ilin teşkilatlanmasının tamamlandığı öğrenildi.

Partinin logosunda ise anahtar simgesi yer alacak.

AĞIRALİOĞLU PARTİSİNİN HEDEFLERİNİ AÇIKLAYACAK

Pazartesi sabahı İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesi verilecek.

Sonra bir heyet de Anıtkabir’e Atatürk’ün huzuruna çıkacak.

LANSMAN GERÇEKLEŞECEK

Öğlen saatlerinde ATO Kongre Merkezinde kuruluş lansmanı gerçekleştirilecek.

Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu, partinin kuruluş süreci ve hedeflerine ilişkin mesajlar verecek.

Ayrıca siyasetin sıcak başlıklarına ilişkin de açıklamalar yapacak.

İYİ PARTİ'DE ÖNEMLİ GÖREVLERDE BULUNMUŞTU

Yavuz Ağıralioğlu, İyi Parti'de grup başkanvekilliği ve parti sözcülüğü görevlerini yürütmüştü.

Ağıralioğlu, 2023 seçimleri öncesinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söylemiş ardından 5 yıldır üyesi olduğu İyi Parti'den istifa etmişti.