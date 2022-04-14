Yavuz Selim Köşger: İzmir, uyuşturucu kullanımında 1'inci sırada

İzmir'deki uyuşturucu kullanımının yüksek olduğunu açıklayan Vali Yavuz Selim Köşger, gerekli tedbirler için en kısa sürede harekete geçilmesini söyledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen 'İzmir Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu.

Vali Selim Köşger, İzmir'deki birçok suçun temelinde uyuşturucu bağımlılığı olduğunu söyledi.

"10 bağımlıdan sadece 1'i rehabilite oluyor"

10 bağımlıdan sadece 1'inin rehabilite edilebildiğini belirten Vali Köşger, "Mesele bağımlı hale gelmeden o yola hiç girmeden insanların normal hayatını sürdürmesini sağlamak. Hırsızlığa karışan birçok kişinin uyuşturucu temini için bu suça karıştıklarını biliyoruz." dedi.

"Uyuşturucu kullanımında Türkiye'de birinciyiz"

DHA'nın haberine göre; uyuşturucuyla mücadelenin önceliklerinden olduğunu vurgulayan Vali Köşger, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Uyuşturucu kullanımı ve risk analizlerinde İzmir, Türkiye'de 1'inci çıkıyor. İzmir'in bağımlılıkla mücadelede daha tedbirli olması gerekiyor. Aksiyon almamız gerek.

"Tedbirler ertelenmemeli"

Ertelemeden, savsaklamadan, konuya hassasiyetle yaklaşarak, sosyal, fiziki ve beşeri tedbirleri ivedilikle almamız gerekiyor. Hepimiz inisiyatif alarak bu sorunu yüreğimizde hissetmeliyiz. Ne yapmamız lazım? Nasıl bu çocukları milletin zenginliğine dönüştürebiliriz? Nasıl rehabilite edebiliriz? Bu çalıştayda bu konularla ilgili önemli sonuçlar çıkacağını düşünüyorum."