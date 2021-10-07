Yavuz Sondaj Gemisi, Filyos Limanı'na ulaştı

Doğalgaz rezervlerini aramak üzere hazırlanan Yavuz Sondaj Gemisi, son hazırlıklarının yapılması için Filyos Limanı'na vardı. Gemi, hazırlıkların bitmesiyle Karadeniz'de ilk kez görev yapacak.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) sahibi ve işletmecisi olduğu ultra derin su sondaj gemisi Yavuz, Türkiye’nin 3’üncü büyük limanı olan Filyos'a geldi.

İlk kez 2011 yılında denize indirilen Tanzanya, Kenya, Malezya ve Vietnam gibi ülkelerde görev yapan gemi, 2018 yılının Ekim ayında TPAO tarafından satın alındı.

Yavuz Sondaj Gemisi, 2019 yılında Akdeniz’de sondaj faaliyetlerine katıldı.

YAVUZ BU KEZ KARADENİZ'E AÇILDI

Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule sökümü için geçen ağustos ayında Haydarpaşa Limanı'na yanaşan Yavuz Sondaj Gemisi, çalışmaların tamamlamasının ardından dün itibarıyla Karadeniz’e açıldı. Ulaştığı Filyos Limanı'na demirleyen Yavuz Sondaj Gemisi'nin kule platformu da önümüzdeki günlerde limana getirilerek monte edilecek.

İKİNCİ DERİN SONDAJ GEMİSİ

12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme özelliğine sahip olan Yavuz Sondaj Gemisi'nin boyu 229.6 metre genişliği ise 36 metre. 130 metre büyüklüğünde 2 sondaj kulesine sahip olan Yavuz Sondaj Gemisi, Türkiye’nin Fatih Sondaj Gemisi'nden sonraki ikinci derin deniz sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor. Gemide dinamik konumlandırma sistemi bulunurken, 6 metreye kadar olan dalgalarda bile sorunsuz sondaj yapabilme kabiliyetine sahip.





KULE MONTAJI TAMAMLANINCA KARADENİZ'DE İLK GÖREVİNİ YAPACAK

Yavuz Sondaj Gemisi, son hazırların tamamlanmasının ardından sondaj ve test çalışmalarının devam ettiği Karadeniz’de görev yapacak.

Fatih ve Kanuni sondaj gemileri ile TPAO’nun envanterine kayıtlı olan Yavuz Sondaj Gemisi de Karadeniz’deki doğalgaz keşfine büyük katkı sağlayacak.

Öte yandan, 540 milyar metreküp doğalgaz rezervinin keşfedilmesinin ardından Karadeniz’deki rezerv bulma çalışmaları sürüyor.



