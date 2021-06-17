2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine As Rosaıla adlı gemi çarparken, bölgeye ekipler sevk edildi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında bulunan balıkçı teknesine, As Rosaıla adlı gemi çarptı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörümüz, KEGM-8 ve TAHLİSİYE-1 botumuz ve balıkadamlarımız ivedilikle olay bölgesine gönderildi." denildi.

2 KİŞİNİN BULUNDUĞU TEKNE BATTI

Balıkçı teknesi batarken ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaıla isimli bir gemiyle içinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki bir balıkçı teknesinin çatışması üzerine Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörümüz, KEGM-8 ve TAHLİSİYE-1 botumuz ve balıkadamlarımız ivedilikle olay bölgesine gönderildi." denildi.

Ekiplerce sudan çıkartılan yaralılar, Rumelifeneri'ne götürülerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay anında teknede bulunanlardan 2'si yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılırken, 1'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yarı batık teknenin Poyraz Limanı’na çekildiği ve kaza nedeniyle deniz kirliliği yaşanmadığı öğrenildi.



Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında, balıkçı teknesine gemi çarptı VİDEO







