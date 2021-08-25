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- Yavuz Türkgenci kimdir? 3. Ordu Komutanı Yavuz Türkgenci'nin biyografisi..
Yavuz Türkgenci kimdir? 3. Ordu Komutanı Yavuz Türkgenci'nin biyografisi..
Korgeneral Yavuz Türkgenci'nin 3. Ordu Komutanlığı'na atanması ile birlikte, "Yavuz Türkgenci kimdir?" soruları araştırılmaya başlandı. Peki, Yavuz Türkgenci kimdir, kaç yaşında?
- Haber Merkezi
- 25.08.2021 - 09:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararlara göre; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 111, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 26, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30 personelin görev yeri değiştirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 141 general ve amiralin ataması yapılırken, vatandaşlar ise komutanlara dair araştırma yapmaya başladı.
Korgeneral Yavuz Türkgenci'nin 3. Ordu Komutanlığı'na atanmasının ardından, "Yavuz Türkgenci kimdir?" soruları gündeme geldi.
Peki, Yavuz Türkgenci kimdir?
YAVUZ TÜRKGENCİ KİMDİR?
Korgeneral Yavuz Türkgenci, 1962 yılında Tekirdağ Çorlu'da dünyaya geldi. Evli, iki çocuk babası olan Türkgenci, 59 yaşındadır.
GÖREVLERİ
- Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanlığı
- Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkan
- Korgeneral Yavuz Türkgenci.
- Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığu
- 3. Ordu Komutanlığı