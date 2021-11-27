Yayaya yol vermemenin cezası 860 TL'ye yükseldi

Trafikte yaya önceliği kuralını ihlal eden sürücüler, 1 Ocak'tan itibaren 860 lira ceza ödeyecek.

İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yaya ölümlerinin azaltılması amacıyla denetimleri devam ediyor.

Bunların başında da yaya önceliği geliyor...

Meclis'te kanun değişikliği teklifinin kabul edilmesi ve Kanun'un 26 Ekim 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla trafik ışığı ya da görevlisi bulunmayan yaya veya okul geçitlerinde ilk geçiş hakkı yayalara verildi.

2021 itibariyle trafikte yaya önceliği kuralına uymayan sürücülere 6528 lira ceza kesiliyordu.

YAYA ÖNCELİĞİ İHLALİNE 860 LİRA CEZA

2022'deki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranları Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği'yle belli oldu.

Yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 36,20 olarak belirlenirken, bu rakam trafik cezalarına da yansıdı.

Buna göre 1 Ocak'tan itibaren "yayaya öncelik vermeyen" sürücüler, 860 lira ödeyecek.