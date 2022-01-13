Yaygın koronavirüs aşılamasında 1 yıl geride kaldı

Fahrettin Koca, 13 Ocak 2021'de başlayan yaygın koronavirüs aşılamasının yıl dönümünde paylaşım yaptı.

Fahrettin Koca:

"Ülkemizde ücretsiz yaygın aşılama 1 YIL ÖNCE BUGÜN başladı. 1 yılda 138 Milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bu süre içinde kendi aşımız Turkovac’ı da ürettik. Yaygın aşılama bizi 1 yılda normal hayatımıza oldukça yaklaştırdı. Eksik aşılarımızı ilk günün kararlılığıyla yaptıralım."

AYRINTILAR GELİYOR.