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    Yaygın koronavirüs aşılamasında 1 yıl geride kaldı

    Fahrettin Koca, 13 Ocak 2021'de başlayan yaygın koronavirüs aşılamasının yıl dönümünde paylaşım yaptı.
    • AA
    • 13.01.2022 - 21:09
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    Yaygın koronavirüs aşılamasında 1 yıl geride kaldı

    Fahrettin Koca:

    "Ülkemizde ücretsiz yaygın aşılama 1 YIL ÖNCE BUGÜN başladı. 1 yılda 138 Milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bu süre içinde kendi aşımız Turkovac’ı da ürettik. Yaygın aşılama bizi 1 yılda normal hayatımıza oldukça yaklaştırdı. Eksik aşılarımızı ilk günün kararlılığıyla yaptıralım."

    AYRINTILAR GELİYOR.


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