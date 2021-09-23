Avrupa'nın en yüksek Radyo ve TV kulesi olma özelliğini taşıyan Çamlıca Kulesi'nde, ilk ve tek olarak 100 radyo kanalı aynı anda, birbirlerinin güçlerini kesmeden yayın yapmayı başardı.

29 Mayıs'ta açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Çamlıca Kulesi, kısa sürede dünya çapında ilklere imza attı.

Yayıncılık hayatında bir yılı geride bırakan kule, İstanbul'u kirli anten görüntüsünden kurtarmasının yanı sıra bir yaşam merkezi haline geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun önem verdiği projenin, altyapı çalışmalarının ardından Kule Verici Tesisleri İşletim ve Teknolojileri Anonim Şirketi, Eylül 2020’de yayıncılık serüvenine giriş yaptı.

TEK VERİCİDEN YÜKSEK KALİTELİ YAYIN

Dünyada ilk ve tek olarak 100 radyo kanalı,aynı anda frekansları birbirine karışmadan yayın yapmayı başardı.

Aynı zamanda 17 televizyon kanalının da tek vericiden yüksek kaliteli yayın yapmasına olanak sağlandı.

Yayıncılık hayatına giren Çamlıca Kulesi 1 yılı devirdi ViDEO

YENİ BİR SİLÜET...

Faaliyetlere başlanan kule, hem görüntü kirliliğine hem de elektromanyetik kirliliğe neden olan 33 eski antenin kaldırılmasıyla İstanbul'a yeni bir silüet kazandırdı.

TURİZMİN MERKEZİ OLDU

Sosyal alanları, seyir terasları, interaktif aktivite alanları, restoranı, kafeteryasıyla yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bir turizm merkezine dönüşen Çamlıca Kulesi'ni, 1 Haziran-21 Eylül tarihleri arasında 202 bin 794 kişi ziyaret etti.