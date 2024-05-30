Yayınevleri Azra Kohen'in infiale neden olan sözlerine sessiz kalmadı Kitapyurdu, D&R, İdefix ve BKM "Filistinliler çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyor" diyen yazar Azra Kohen'e ait kitapları satıştan kaldırırken Everest Yayınları da sosyal medya hesaplarındaki yorumları kapattı.

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ensonhaber.com

Dünya genelinden gelen tepkiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınayan bir ses oluşturuyor.

Bu son saldırıyla birlikte çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 36 binin üzerinde Filistinli şehit oldu.

Skandal paylaşım

Ünlü yazar Azra Kohen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla büyük tartışma yarattı.

Filistin'in Refah şehrinde 46 sivilin hayatını kaybettiği İsrail saldırılarına ilişkin bir takipçisinin sorusuna verdiği cevap, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"Çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar"

Filistinlilerin çocuklarını, '3 saat önceden uyarılar yapılmasına rağmen bombaların atılacağı yerlere bilerek götürdüğünü' söyleyen Kohen, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi.

Kohen'in infiale neden olan paylaşımı şöyle:

Kendi soyunu korumayan her ulus lanetlenir ve tabii kendi soyunu demagoji için kullanan, bomba atılacağı anons edildiği halde, bölge uyarıldığı halde çocukları köşelere koyup ellerinde kamera ile bekleyen bu kişilerin yok olmasını diliyorum. Kendi çıplak ellerimle yok olmalarına yardım edecek kadar.

Geçmişte de benzer ifadeler kullandı

Azra Kohen'in geçtiğimiz dönemde de Filistinlileri benzer sözlerle hedef aldığı ortaya çıktı.

İnfial uyandırdı

Soykırım destekçisi Kohen'in sözleri kısa sürede büyük infial uyandırarak tepkileri de beraberinde getirdi.

Kitap satıcıları duyarsız kalmadı

Sosyal medyada yazara tepkiler çığ gibi büyürken Kitapyurdu, D&R, İdefix ve BKM, Azra Kohen'e ait kitapları satıştan kaldırdı.

Yayınevi de yorumları kapattı

Tepkiler Kohen'in "Fi", "Çi", "Pi", "Aeden" ve "Gör Beni" adlı tartışmalı kitaplarını yayımlayan Everest Yayınları'na da yansıdı.

Yayınevi gelen tepkiler sonrası Instagram hesabındaki gönderilerini yorumlara kapattı.