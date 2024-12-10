DHA
Suriye'de Esad rejimi düştü.
Rejimin düşmesinin ardından da Türkiye dahil çeşitli ülkelerde yaşayan Suriyeliler de ülkelerine dönmeye başladı.
Kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Suriyelilerin ülkelerine dönüşte yoğunluğun azaltılması için Yayladağı Hudut Kapısı'nın yeniden açıldığını dile getirdi.
GEÇİŞLERE AÇILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yığılmaları önlemek ve trafiği kolaylaştırmak amacıyla Yayladağı Hudut Kapısı’nı da bugün itibarıyla geçişlere açıyoruz” dedi.
Bunun akabinde de Yayladığı yeniden açıldı.
Yayladağı Hudut Kapısı'nın, 2013 yılında geçici süreliğine kapatılması kararı alınmıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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