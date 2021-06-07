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    Yaz geldi, yağış sürüyor

    Yaz geldi, yağış sürüyor

    Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, hafta başından itibaren yurt genelinde mevsim normalleri civarında yükselecek. Yurdun genelinde yağış var.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2021 - 08:59
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 09:30
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Karabük, Samsun, Ordu, Tokat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

    YAĞIŞLI YAZ GÜNLERİ

    Yeni haftada sıcaklıklar yeniden mevsim normalleri civarına yükselse de yağışlar sürecek.

    Marmara’dan başlayan yağış, sonraki günlerde Doğu Anadolu’ya kadar ilerleyecek.

    Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

    5 GÜNLÜK TAHMİN

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmini ise şu şekilde:

    Yaz geldi, yağış sürüyor #1

    Yaz geldi, yağış sürüyor #2

    Yaz geldi, yağış sürüyor #3

    Yaz geldi, yağış sürüyor #4

    Yaz geldi, yağış sürüyor #5

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