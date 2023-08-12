Yaz Kur'an kurslarında 2 milyon 400 bin öğrenci eğitim gördü Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl yaz Kur'an kurslarında 2 milyon 400 bin öğrencinin eğitim aldığını açıkladı.

AA

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl yurt genelindeki 90 bini aşkın cami ve Kur’an kursunda düzenlenen Yaz Kur'an Kursları sona erdi.

İl ve ilçe müftülükleri koordinesine 3 Temmuz-11 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen kurslarda milyonlarca çocuk Kur’an’la buluştu, dini bilgiler öğrendi.

Milli ve manevi değerlerin aktarılmasının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinde gerçekleştirildiği Yaz Kur'an Kursları 'Kapanış Programı' ile taçlandırıldı.

"Örgün eğitim döneminde Kur'an-ı Kerim eğitimi alamayan öğrencilere yönelik"

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, yaz Kur'an kurslarının örgün eğitim döneminde Kur'an-ı Kerim eğitimi alamayan öğrencilere yönelik olduğunu belirtti.

Eğitimlerde dini ve milli değerlerin yanında Kur'an-ı Kerim bilgisi, dua ve surelerin öğretildiğini bildiren Akbulut, normalde 8 haftalık olan yaz Kur'an kursları müfredatının bu yıl günlük 4 saat olarak 6 hafta uygulandığını ifade etti.

Hem gündüz hem yazılı eğitim programı uygulanıyor

Kur'an kurslarında bilgi aktarımıyla yetinmediklerini, değer aktarımını da gerçekleştirdiklerini vurgulayan Akbulut şunları söyledi:

Din görevlisi arkadaşlarımız, öğrenmenin de ötesinde geziler, yarışmalar, piknikler gibi pek çok projeyi de ekledi, fedakarca hizmet ettiler.

Yaz Kur'an kurslarında hem gündüz hem de yatılı eğitim programı uyguladıklarını bildiren Akbulut, "Bu yıl 2 milyon 400 bin yavrumuz camilerimizde Kur'an kurslarımızla buluştu. Yatılı kurslarımıza da bu yıl yaklaşık 17 bin öğrencimiz katıldı." dedi.

Depremzede çocuklar ilgiden memnun

Deprem bölgesindeki çocuklar için İstanbul ve Ankara'da bir aylık program yaptıklarını söyleyen Akbulut, "Deprem bölgesindeki 386 çocuk İstanbul'da, 400'ü de Ankara'daki yaz Kur'an kurslarında misafir edildi." ifadesini kullandı.

Depremzede çocuklara yönelik birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Akbulut, öğrencilerin gördüğü ilgiden memnun olduklarını anlattı.

Akbulut, İstanbul ve Ankara'da tarihi mekanları da ziyaret eden depremzede çocuklara sponsor olan Türkiye Diyanet Vakfı'na teşekkür etti.