Yaz öncesi sevindiren doluluk! İşte İstanbul barajlarında son durum 15 Nisan itibarıyla barajlardaki doluluk oranı yüzde 81,29 olarak ölçüldü. İstanbul'da günlük su tüketimi ise dün itibarıyla 3 milyon 92 bin metreküp olarak kaydedildi.

AA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), barajlardaki son duruma ilişkin verileri paylaştı.

15 Nisan Pazartesi itibarıyla barajlardaki doluluk oranı, yaz sezonu öncesi yüksek seviyeye ulaştı.

Bugün yapılan ölçümlerde barajlardaki doluluk oranı yüzde 81,29 olarak kaydedildi.

Uzmanlar bu yıl da sıcaklık rekorlarının kırılacağını açıkladı.

Barajlarda son durum

Yapılan açıklamada barajlardaki su miktarı; Istrancalar'da yüzde 42,89, Terkos'ta yüzde 86,19, Sazlıdere'de yüzde 60,27, Alibey'de yüzde 66,63, Büyükçekmece'de yüzde 76,03, Ömerli'de yüzde 92,15, Darlık'ta yüzde 86,35, Elmalı'da yüzde 88,46, Pabuçdere'de yüzde 73,51 ve Kazandere'de yüzde 74,52 olarak kaydedildi.

Metrekare başına 248,89 kg yağış düştü

Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl 189,32 milyon metreküp su alındı. İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 310 milyon 96 bin metreküp olarak hesaplandı.

Bu yılın ilk 4 ayında barajlara düşen yağış miktarı, metrekare başına 248,89 kilogram oldu.

Günlük su tüketimi 3 milyon 92 bin metreküp

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı, bugün itibarıyla 706,18 milyon metreküp olarak kaydedildi.

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 92 bin metreküp olarak ölçüldü.

Yıllara göre 15 Nisan'daki doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 15 Nisan tarihli baraj doluluk oranları 2014'te yüzde 32,95, 2015'te yüzde 97,32, 2016'da yüzde 86,69, 2017'de yüzde 87,38, 2018'de yüzde 91,21, 2019'da yüzde 92,93, 2020'de yüzde 70,07, 2021'de yüzde 80,48, 2022'de yüzde 87,91, 2023'te yüzde 45,18 iken, bugünkü oran yüzde 81,29 olarak kayıtlara geçti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)