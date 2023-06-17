Yaz tatili başladı! İstanbul'da çocuklarla gezilecek yerler... Öğrencilerin yaz tatiline girmesiyle birlikte rota arayışına giren aileler için hem eğlenceli hem de öğretici mekanların olduğu rotayı derledik.

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Milyonlarca öğrencinin beklediği yaz tatili geldi...

Dün son okul gününde karnelerini alan öğrencilerin planları çoktan belirlendi...

Binlerce çocuk farklı planlarıyla yaz tatilini dolu dolu geçirmek istiyor.

Çocuklarıyla okul döneminde vakit geçiremeyen aileler ise rota arayışına girdi.

Megakentte bir günü nasıl değerlendireceğini araştıran aileler gerek kültürel gerekse eğlenceli aktiviteler yapabilecek.

Panorama 1453 Tarih Müzesi

İstanbul’un fethini görsel ve işitsel duyularıyla ortaya koyan müze Topkapı- Edirnekapı surlarının karşısında ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

Dolmabahçe Resim Müzesi

Özellikle çocukların görsel zekaları için Dolmabahçe Resim Müzesi’ne doğru bir yolculuğu bir tercih olabilir. Müze, pazartesi hariç her gün 09.00-18.00 arası gezilebiliyor.

Şerefiye Sarnıcı

Geçmiş yolculuklarını seven çocuklar için İstanbul’n en eski su yapılarından biri olan Şerefiye Sarnıcı’na giderken Yerebatan Sarnıcı’na da uğramakta mümkün.

Uçurtma Müzesi

Çocuklar için biraz da eğlenceli bir ortam sunan Uçurtma Müzesi dünyanın ise 18 uçurtma müzesinden biri.

Kelebek Çiftliği

Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 arasında hizmet veriyor. Rehber eşliğinde iklim kontrollü kelebek serasında gezilebilirsiniz.

Beyoğlu İllüzyon Müzesi

Çocuklar kadar ailelerin de ilgisini çekecek bir mekan. Eğlenceli tüneller, fotoğraf çekilecek alanlarıyla haftanın her günü 11.00-20.00 arası ziyaret edebilirsiniz.