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    Yazar Erol Mütercimler’den İmam Hatipliler ile ilgili şok ifadeler

    Yazar Erol Mütercimler’den İmam Hatipliler ile ilgili şok ifadeler

    İmam hatiplilerle ilgili konuşan Erol Mütercimler, "Buradan mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2020 - 12:51
    • Güncelleme : 08.09.2020 - 12:51
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    Haber Global'de Saynur Tezel'in moderatörlüğünde ekrana gelen programın konuklarından biri de yazar Erol Mütercimler oldu.

    Tarikatların durumunun tartışıldığı programda konuşan Mütercimler, imam hatip okulları için şoke eden ifadeler kullandı.

    “MEZUNLAR SAPIK OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYOR

    Özellikle mezun olanları hedef alan Mütercimler, “İmam hatipten mezun olmuş olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor. Bakın cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız..." dedi.

    Erol Mütercimler: İmam hatip mezunları sahtekar, cinsi sapık oluyor İZLE

    SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

    Mütercimler’in bu sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Twitter’da TT listesine giren Mütercimler’e “özür dile” çağrısı yapıldı.

    Yazar Erol Mütercimler’den İmam Hatipliler ile ilgili şok ifadeler #1

    Yazar Erol Mütercimler’den İmam Hatipliler ile ilgili şok ifadeler #2

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