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    Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin'e veda

    Kahramanmaraş'ta vefat eden Mevlana İdris Zengin için Eyüpsultan Camii'nde cenaze töreni düzenledi.
    • 08.06.2022 - 18:00
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 18:21
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    Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin'e veda

    Yazar Mevlana İdris Zengin, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor..

    Bir süredir sağlık problemleriyle mücadele eden İdris Zengin'in acı haberi dün geldi.

    Yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ameliyat geçiren ve ardından bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Zengin, Kahramanmaraş'ta hayata gözlerini yumdu.

    İdris Zengin'e veda töreni

    Bugün Zengin için Eyüpsultan Camii’nde, ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

    Törende; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve çok sayıda isim Zengin'i son yolcuğuna uğurlamak üzere bir araya geldi.

    Toprağa verilecek

    Taziyeleri kabul eden karikatürist Salih Zengin, ağabeyinin tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü.

    Mevlana İdris Zengin'in cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

    Dualar ve gözyaşları içerisinde kılınan cenaze namazının ardından Mevlana İdris Zengin, Eyüpsultan Camii'nin hemen yanında bulunan Mihrişah Valide Sultan Haziresi'nde toprağa verilecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından vefat eden yazar Mevlana İdris Zengin için taziye mesajı yayınladı.

    Mesajta, "Bugün vefat haberini teessürle öğrendiğim mesai arkadaşım, değerli yazar ve şair Mevlana İdris Zengin kardeşimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun, mekânı cennet olsun." ifadeleri kullanıldı

    Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin e veda #1

    Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin e veda #2

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