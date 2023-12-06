Yazar ve siyaset bilimci Mustafa Çalık hayatını kaybetti Tarihçi, yazar ve siyaset bilimci Dr. Mustafa Çalık (67), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ensonhaber.com

Türk kültür ve düşünce dünyasının önemli isimlerinden biri daha aramızdan ayrıldı.

Bir süre önce kanser teşhisinin konulduğu Dr. Mustafa Çalık, İstanbul'da tedavi görüyordu.

Hastalığı ilerleyen Çalık ile ilgili kötü haber geldi.

Türk kültür ve düşünce dünyası önemli bir ismi kaybetti...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yazar ve siyaset bilimci 67 yaşındaki Mustafa Çalık'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Koca, "Uzun zamandır tedavi altında olan yazar ve siyaset bilimci, inandığı değerleri yüksek sesle savunması ile hatırlayacağımız Mustafa Çalık'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Mustafa Çalık kimdir?

Mustafa Çalık, 1956 yılında Gümüşhane'nin Çalık köyünde doğdu.

1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Çalık, 1980 yılında uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladığı Devlet Planlama Teşkilatı'nda 1984'te uzman oldu.

1985- 1987 yılları arasında ABD'de Denver Üniversitesi'ne bağlı Milletlerarası Çalışmalar Lisansüstü Okulu'nda yüksek lisans yaptı.

Bir dönem siyasete girdi

Çalık, 1983-1984 yılında Ankara ve Hacettepe üniversitelerinde Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersleri verdi.

Çalık, bir dönem de Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Ayrıca Çalık bir süre de 8. Cumhurbaşkanı ve Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı Turgut Özal’a da danışmanlık yaptı.