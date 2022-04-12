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    Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni iddia: Helikopteri jet takip ediyordu

    Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni iddia: Helikopteri jet takip ediyordu

    Muhsin Yazıcıoğlu davasında ailenin avukatı, kaza günü Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopterin bir jet tarafından takip edildiğini, pilotun da FETÖ'den yargılandığını öne sürdü.
    • 12.04.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 09:39
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    Büyük Birlik Partisi'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu, aramızdan 13 yıl önce ayrıldı.

    Türkiye'yi yasa boğan helikopter kazasında Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen ana soruşturma sürüyor.

    "Helikopteri jet takip ediyordu"

    Devam eden soruşturmada yeni bir iddia ortaya atıldı.

    Yazıcıoğlu Ailesi'nin avukatları, kazadaki helikopterin askeri jetle takip edildiğini, jet pilotunun da FETÖ'den yargılandığını öne sürdü.

    Dosyaya 18 maddelik yeni bir dilekçe sunuldu.

    Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni iddia: Helikopteri jet takip ediyordu #1

    Söz konusu jetin pilotu FETÖ'den yargılanıyor

    Dilekçede, olay günü bölgede askeri uçakların kural dışı olarak uçuş gerçekleştirildiği belirtildi.

    Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopterin, askeri jetle takip edildiği ve jetin pilotunun FETÖ örgütüne mensup olma gerekçesiyle yargılandığı vurgulandı.

    Pilotun, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri sorumlusu Adil Öksüz'le 152 kez telefon görüşmesinin olduğu iddia edildi.

    Söz konusu iddialar çerçevesinde, bilirkişi kurulunun detaylı teknik verilerle doyurucu bir rapor hazırlanması gerektiği bildirildi.

    Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni iddia: Helikopteri jet takip ediyordu #2

    Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni iddia: Helikopteri jet takip ediyordu #3

    Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni iddia: Helikopteri jet takip ediyordu #4


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