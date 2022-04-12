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Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni iddia: Helikopteri jet takip ediyordu

Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni iddia: Helikopteri jet takip ediyordu

Muhsin Yazıcıoğlu davasında ailenin avukatı, kaza günü Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopterin bir jet tarafından takip edildiğini, pilotun da FETÖ'den yargılandığını öne sürdü.