Yazın okul olacak mı? Yaz aylarında telafi dersleri var mı?

Yazın okul olacak mı? Yaz aylarında telafi dersleri var mı?

İkinci normalleşme ile birlikte okullarına dönen çocuklar, uzaktan eğitim sürecinin yazın telafi edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki yazın okul olacak mı, telafi dersleri var mı?

2 Mart itibariyle yüz yüze eğitime ve okullarına kavuşan öğrenciler, yaz tatili ile ilgili araştırmalara başladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.

Akabinde öğrenciler ve veliler yaz tatilinde okul olacak mı? sorusunu gündeme getirdi. Ziya Selçuk yazın telafi eğitimi ile ilgili çalışmalar yaptıklarını açıklamıştı. Peki yazın okul olacak mı? İşte detaylar..

YAZIN OKUL OLACAK MI, TELAFİ DERSLERİ VAR MI?

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, "Yaz aylarında kitlesel olarak herkes için değil ama özellikle kritik gruplar için matematik, bilim, oyun kampları, atölyeler, bütün bunların devam etmesi gerekiyor. Tatille ilgili mevcut dönemde karnenin tarihiyle ilgili bir değişiklik olabilir netleşmemekle beraber. Öğrencilerimizin tamamı yaz boyunca okulda olacaklar diye bir kararımız yok. Ama bunun biraz uzamasıyla ilgili çalışmalarımız var." dedi.