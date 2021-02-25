YDS başvuruları başladı mı? YDS/1 başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır? YDS başvuru kılavuzu..

YDS başvuruları başladı mı? YDS/1 başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır? YDS başvuru kılavuzu..

Binlerce öğrenci, YDS başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan YDS başvuru işlemlerine ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki, YDS başvuruları başladı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından düzenlenen YDS başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

YDS'ye girecek olan adaylar, arama motorları üzerinden YDS başvurularına ilişkin bilgi almaya çalışıyor.

Peki, YDS başvuruları başladı mı? YDS/1 başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır? YDS başvuru kılavuzu..

YDS BAŞVURULARI BAŞLADI

ÖSYM YDS başvuru kılavuzunu yayımladı. 2021 YDS/1 başvuru, 25 Şubat ile 8 Mart tarihleri arasında alınacak. YDS başvuru ücreti ödemesi için ise son gün olarak 9 Mart tarihi belirlendi.

18 Nisan’da yapılacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girmek isteyen adaylar, başvuru bilgilerini sisteme kaydettikten sonra sınav ücretini verilen süre içinde yatırarak başvurularını tamamlayacak.

YDS BAŞVURU KAYIT EKRANI





YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girmek isteyen adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacak. Bu nedenle adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmeleri gerekmektedir.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

YDS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ





YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından düzenlenen YDS YDS başvuru ücreti 145,00 TL olarak açıklandı.

Adaylar, sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol ederek dekontu saklamaları gerekmektedir.