YDS geç başvuruları başladı mı? 2021 YDS/1 geç başvuru ücreti ne kadar? YDS başvuru ekranı

YDS geç başvuruları başladı mı? 2021 YDS/1 geç başvuru ücreti ne kadar? YDS başvuru ekranı

2021 YDS başvuru tarihini kaçıran adaylar, YDS geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında araştırmalar gerçekleştiriyor. Peki, YDS geç başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar?

Lisansüstü eğitim için yabancı dil tespit puanına ihtiyacı olan adaylar, 2021 YDS/1 için geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında araştırmalar gerçekleştiriliyor.

ÖSYM, resmi internet sitesi üzerinden 2021 YDS/1 başvuru kılavuzunu ve geç başvuru ücretlerini yayımladı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, YDS geç başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar? sorularının yanıtını merak ediyor.

Peki, YDS geç başvuruları başladı mı, ne zaman? 2021 YDS/1 geç başvuru ücreti ne kadar? İşte, 2021 YDS başvuru ekranı

2021 YDS/1 GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, geç başvuru kapsamındaki bireysel başvuruların 16 Mart'ta yani bugün internet aracılığıyla 23.59'a kadar alınacağı bildirildi.

18 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşecek olan 2021 YDS/1 için geç başvurular, ttps://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapılabilecek.

2021-YDS/1 GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2021 YDS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2021 YDS/1 SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

18 Nisan'da saat 10.15’de başlayacak ve 180 dakika sürecek olan 2021 YDS/1 sınav ücreti 145 TL olarak belirlendi.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödeneceğinden geç başvuru ücreti 217,50 TL olacak.