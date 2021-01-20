YDS sınavı ne zaman? YDS 2021 ne zaman yapılacak? ÖSYM 2021 sınav takvimi..

YDS sınavı ne zaman? YDS 2021 ne zaman yapılacak? ÖSYM 2021 sınav takvimi..

ÖSYM, koronavirüs nedeniyle ertelenen sınavların 2021 yılında gerçekleşecek tarihlerini duyurdu. Yabancı Dil Sınavı'na girecek adaylar, YDS ne zaman? sorusunu araştırmaya başladı.

Pandemi tedbirleri nedeniyle 2020 yılında yapılması plananlanan çoğu sınav ertelenmek zorunda kalmıştı. Ertelenen sınavların ne zaman yapılacağı belli oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021 yılı sınav takvimini öğrencilerle paylaştı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal emdya hesabından yaptığı açıklamada, 2021 ÖSYM sınav takvimini öğrencilerle paylaştı.

Her yıl üç kez düzenlenen Yabancı Dil Sınavı'na girecek olan adaylar, sınav takvimi ve başvuru tarihlerini merak ediyor.

YDS 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-YDS/1 sınavı için başvurular 25.02.2021 - 2021-YDS/1 08.03.2021 tarihleri arasında alınacak. YDS sınavı ise 18 Nisan 2021 tarihinde yapılacak.

YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır. YDS’de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır.

YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS/1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS/2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS/3) olarak geçmektedir.

YDS’YE KİMLER GİREBİLİR?

– Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.

– Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.

– Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

– Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar.

– Kamu personeli olmak amacıyla KPSS'ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.

ÖSYM 2021 SINAV TAKVİMİ