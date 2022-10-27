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- YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 YDS/2 sonuçları!
YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 YDS/2 sonuçları!
- 27.10.2022 - 15:00
- Güncelleme : 27.10.2022 - 15:06
Bu yıl ikincisi gerçekleşen Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı, 23 Ekim tarihinde gerçekleşmişti.
ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonrası, gözler YDS/2 sonuçlarına çevrildi.
Sınav temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarının bir kısmı adaylar için erişime açıldı.
Sınava giren binlerce aday, "YDS/2 sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte YDS/2 sınav sonuç tarihi...
YDS/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
YDS/2 sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 8 Kasım tarihinde erişime açılacak. Fakat önceki sınavlarda olduğu gibi sürecin erken tamamlanması halinde, YDS sonuçları daha erken bir tarihte de erişime açılabilecek.
YDS/2 sınav sonuçlarına nasıl bakılır?
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
YDS/2 SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARI