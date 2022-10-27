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    YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 YDS/2 sonuçları!

    YDS/2 sınavı 23 Ekim'de gerçekleşmişti. Sınava giren adaylar, "YDS sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?" sorularını araştırıyor. İşte 2022 YDS/2 sonuçları...
    • 27.10.2022 - 15:00
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 15:06
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    YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 YDS/2 sonuçları!

    Bu yıl ikincisi gerçekleşen Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı, 23 Ekim tarihinde gerçekleşmişti.

    ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonrası, gözler YDS/2 sonuçlarına çevrildi.

    Sınav temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarının bir kısmı adaylar için erişime açıldı.

    Sınava giren binlerce aday, "YDS/2 sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte YDS/2 sınav sonuç tarihi...

    YDS/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    YDS/2 sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 8 Kasım tarihinde erişime açılacak. Fakat önceki sınavlarda olduğu gibi sürecin erken tamamlanması halinde, YDS sonuçları daha erken bir tarihte de erişime açılabilecek.

    YDS/2 sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

    Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

    YDS/2 SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARI

    YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 YDS/2 sonuçları! #1


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