YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 YDS/2 sonuçları!

YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 YDS/2 sonuçları!

YDS/2 sınavı 23 Ekim'de gerçekleşmişti. Sınava giren adaylar, "YDS sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?" sorularını araştırıyor. İşte 2022 YDS/2 sonuçları...

Bu yıl ikincisi gerçekleşen Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı, 23 Ekim tarihinde gerçekleşmişti.

ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonrası, gözler YDS/2 sonuçlarına çevrildi.

Sınav temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarının bir kısmı adaylar için erişime açıldı.

Sınava giren binlerce aday, "YDS/2 sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte YDS/2 sınav sonuç tarihi...

YDS/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS/2 sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 8 Kasım tarihinde erişime açılacak. Fakat önceki sınavlarda olduğu gibi sürecin erken tamamlanması halinde, YDS sonuçları daha erken bir tarihte de erişime açılabilecek.

YDS/2 sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.