Yedieminlerde yeni dönem: 6 ay kalan araç satılacak, borçları eski sahibi ödeyecek

Haber Merkezi

Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifi Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yargı paketinde yediemin otoparklarında bulunan araçların satışına ilişkin düzenleme de yer aldı.

Buna göre buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.

SATIŞLAR KOLAYLAŞACAK

Düzenleme kapsamında 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satışı kolaylaşacak.

SATIŞ İŞLEMİ NASIL OLACAK?

Satılacak araçların üzerindeki satılamaz, devredilemez ve haciz gibi kısıtlamalar ilgili kurumlara bildirilecek ve satış işlemlerine başlanılacak.

Satış işlemi tamamlandığında ise kısıtlamalar otomatik olarak kaldırılarak, tescil kayıtları güncellenecek.

SATIŞTAN ELDE EDİLEN GELİR NE YAPILACAK

Araçların satışından elde edilen tutar, masraflar ve cezalar düşüldükten sonra hak sahiplerine ödenecek.

Hak sahiplerine ödenememesi halinde ise yine hak sahiplerine ödenmesi amacıyla muhafaza edilmesi sağlanacak.

Söz konusu bedeller beş yıl boyunca kamu bankalarında nemalandırılacak. Beş yılın sonunda herhangi bir başvuru gelmemesi halinde ise Hazine'ye devredilecek.

BORÇLARI KİM ÖDEYECEK?

Araçların üzerinde kalan borçlar eski sahibinin üzerine yazılacak.

Vergi ve trafik cezaları gibi borçlar, borcun yapıldığı dönemdeki sahibine ait olacak.

Yeni sahibi aracı borçsuz olarak devralacak.