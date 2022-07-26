Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan tarafından taciz edilen tekneye anons geçerek "Dümeninizi kırmayın, rotanızı değiştirmeyin, yarış bırakmayın, tam yol ileri" diyerek anons yaptı.

Türkiye'nin en büyük coğrafi yarışı olma özelliğini taşıyan 51'inci Yıl Deniz Kuvvetleri Kupası yarışı bu yıl da yapıldı.

İstanbul'da başlayan ve 390 millik mesafeyle Bodrum'da son bulan deniz yat yarışı, son etapta Yunan askerleri tarafından engellenmek istendi.

Yarıştaki tekneleri taciz eden Yunanistan Sahil Güvenliği, defalarca teknenin üzerine bot sürerek 9 mürettebatın hayatını tehlikeye attı.

Türk askerlerini görünce kaçtılar

Tekneyi alabora etmek için defalarca tacizde bulunan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, "Burası Yunan kara suları çıkın denizimizden” diyerek telsizden anons geçti.

Yunan unsurlarınca batırılmaya çalışılan yarış teknesinin imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

Türk askerleri tarafından kovalanan Yunan sahil güvenlik botu, ekipleri görünce kaçmaya başladı.

Yelkenli tekneyi taciz eden Yunan unsurları, Türk askerlerini görünce kaçtı VİDEO

'Rotanızı değiştirmeyin'

Türk Sahil Güvenlik ekipleri telsizden anons geçerek, “Dümeninizi kırmayın, rotanızı değiştirmeyin, yarışı bırakmayın tam yol ileri diyerek” yarışa katılan tekneleri uyardı.

Bunun üzerine taciz edilen yelkenli tekne kaptanı Murat Tan, yapılan tüm tacizlere rağmen dümenini kırmayarak yoluna devam etti.

"30 dakika boyunca zorlu bir süreç geçirdik"

Konuya ilişkin olarak konuşan yelken antrenörü Murat Tan, "51’inci Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Açık Deniz Yat Yarışı çok önemli ve en prestijli en uzun yarış. Yarış esnasında 30 tekne oluyoruz. Her sene belli bir mesafe geçip buraya ulaşıyoruz. Yarışlar İstanbul’dan start aldı ve biz yol boyunca sorunlarla karşılaştık. En büyük sorunumuzu da Bodrum açıklarında yaşadık. Yunan Sahil Güvenliği tacizde bulundu. Sahil Güvenlik botlarımız onların bize yaklaştığını gördüğü an hızlı bir şekilde yardımımıza geldiler.

Biz yelkenli tekneyiz, yarış için denizdeyiz. Öğrencilerimiz var teknede, yelken okulu olduğumuz için onlarda bizimle yarıştı. Önce geldi önümüzden döndü ve daha sonra dalga yaptı. Tekneyi batırmaya yönelik bir hareket izlediler. Neden olduğunu bilmiyoruz ama Deniz Kuvvetleri Kupası yarışları olduğunu biliyorlar. Bizim teknemiz tek bayrak kırmızısı tekne belki de onu görerek geldiler. 30 dakika boyunca zorlu bir süreç geçirdik. Dümenimiz arızalı, acil durum dümeniyle mücadele ediyoruz.

"Haçlı ordusu gelse rotamızı bu saatten sonra değiştirmeyiz"

Ekip rüzgardan dolayı tutunmaktan zorlanıyor. Dalga oluşturuyorlar, riskli ortam yapıyorlar ve bu arada motorumuz çalışmıyor sadece yelkenimiz var. Sahil Güvenlik geldi komutan telsizden anons geçti, yarışan tekne sakın rotanı değiştirme. Biz de telsizden rotamızı değiştirmeyeceğiz dedik. Haçlı ordusu gelse rotamızı bu saatten sonra değiştirmeyiz. Teknede 9 kişiydik bizin için çok heyecanlı ve korkutucuydu. Yaptıkları dalgadan dolayı biraz su aldık. Bizden biraz uzaklaştı ama bizim Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimiz peşini bırakmadı." ifadelerini kullandı.

"Bu kadar ciddi bir şey daha önce yaşamadık"

Oğuzhan Uçoğlu, "Korku dolu bir 30 dakika yaşadık. Bu kadar ciddi bir şey daha önce yaşamadık. Batırmaya çalıştılar, gerçekten ürkütücüydü. Türk Sahil Güvenlik ekibinin rotanızı değiştirmeyi deyince biz rotamızda kaldık." diye konuştu.

"Çok hızlı ve süratli şekilde hamle yaptılar"

İsmail Kaan Bozkurt, “Yunan tacizine maruz kalmak beni çok korkuttu. Çok hızlı ve süratli şekilde üzerimize tehlikeli hamleler yaptılar.” dedi.

O anlar kaydedildi

Öte yandan cep telefonuyla çekilen görüntüler, Yunan Sahil Güvenliğinin yaptığı tacizi gözler önüne serdi.