Yemeksepeti'nin yeni CEO'su Mert Baki oldu

Yemeksepeti'nin kurucusu ve CEO'su Nevzat Aydın, Yemeksepeti'ndeki CEO'luk görevinden ayrıldığını duyurdu. Şirketin yeni CEO'su Mert Baki oldu.

Yemeksepeti’nin kurucularından ve CEO’su Nevzat Aydın, CEO’luk görevinden ayrılma kararı aldı.

Nevzat Aydın’ın Yemeksepeti’nden ayrılma kararını almasının ardından CEO’luk görevine, 2011 yılında Yemeksepeti ailesine katılan ve halen İş Geliştirme’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mert Baki’nin atandığı açıklandı.

"BİR DEVRİN SONUNA GELDİK"

Aydın, duyuruyu kişisel Twitter hesabından yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın, "Evet, bir devrin sonuna geldik. Jeff Bezos 25 yıl dayandı bense 21 yılı ancak görebildim." dedi.

"KUSURLARIM OLMUŞSA TEK TEK AFFOLA"

Nevzat Aydın, açıklamasına şöyle devam etti:

"Evet, bir devrin sonuna geldik. Jeff Bezos 25 yıl dayandı bense 21 yılı ancak görebildim. :) Yemeksepeti’ndeki CEO’luk görevimi artık genç ve farklı bir bakış açısına bırakmanın zamanı geldi. Yemeksepeti 9 bin çalışanı ile artık çok büyük, sektöründe de tüm haksız karalamalara karşın açık ara ile lider bir şirket ve ben artık aileme, kendime ve filantropiye daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Hep elimden geldiğince hakkaniyetli, şeffaf ve inovatif bir yönetim göstermek istedim. Kusurlarım olmuşsa tek tek affola."

NEVZAT AYDIN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Nevzat Aydın’dan CEO’luk görevini devralacak Mert Baki, yeni görevinin heyecan verici olduğunu söyleyerek, "Özellikle Nevzat Aydın’ın Yemeksepeti’nin bu başarı hikayesindeki liderliği Türkiye’deki girişimcilik ekosistemindeki en büyük başarılardan biri. Kendisine hem bir Yemeksepeti çalışanı olarak burada gerçekleştirdikleri için hem de genç girişimcilere verdiği ilham için en içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Bundan sonraki dönemde en büyük önceliğimiz 10 binden fazla çalışanımızla birlikte, milyonlarca kullanıcımızın hayatına ve 60 binden fazla esnaf iş ortağımızın işlerine değer katmak olacak.” dedi.

YEMEKSEPETİ'NİN YENİ CEO'SU MERT BAKİ KİMDİR?

Yemeksepeti’nde CEO’luk görevini devralacak Mert Baki, Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra İTÜ’de Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayıp, devamında da Sabancı Üniversitesi MBA yüksek lisans programını bitirdi.

Florida ve Stanford Üniversitelerinde Business Strategy alanlarında eğitim programlarına katılan Mert Baki, profesyonel iş hayatına ARAMA Danışmanlık’ta başlamış, ardından Migros’ta iş geliştirme alanında farklı görevlerde bulundu.

2011 yılında Yemeksepeti ailesine katıldıktan sonra şirketin tüm yeni projelerinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi sorumluluklarını yürüten Mert Baki, ayrıca Delivery Hero ailesine katılmadan önce Yemeksepeti’nin 10 ülkedeki yurt dışı operasyonlarının sorumluluğunu üstleniyordu.

Son olarak İş Geliştirme’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mert Baki, Yemek.com, Yemeksepeti Banabi ve Yemeksepeti Mahalle dahil birçok projeye liderlik ederek Yemeksepeti’nin hizmet gamının genişlemesini sağladı.

İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Mert Baki, evli ve ikiz çocuk babasıdır.