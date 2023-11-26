Yemen açıklarında Türk denizcilerin de bulunduğu gemi kaçırıldı Yemen açıklarında İsrail bağlantılı bir tanker, kimliği belirlenemeyen saldırganlarca ele geçirildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemide 2 Türk denizcinin görev yaptığını duyurdu.

ensonhaber.com

İsrail bağlantılı 'Central Park' adlı tanker, Yemen'in Aden şehri açıklarında kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından kaçırıldı.

Güvenlik nedeniyle ismini vermek istemeyen bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi de geminin alıkonulduğunu teyit etti.

Tankeri işleten Zodiac Maritime şirketinden yapılan açıklamada saldırı, 'şüpheli bir korsanlık olayı' olarak nitelendirildi.

Gemide çok uluslu 22 mürettebat bulunduğu ve geminin 'fosforik asit yükü' taşıdığı ifade edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Türk denizciler de görev yapıyordu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk denizciler Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel'in görev yaptığı kimyasal tankerden haber alınamadığını açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal paylaşım sitesi hesabından yapılan açıklamada, "Zodiac Maritime firmasına ait Central Park isimli kimyasal tanker, Aden Körfezi Yemen açıklarında seyir yapar iken bu sabah saatlerinden itibaren iletişim kesilmiş olup geçen süre zarfında temas kurulamamıştır. Geminin kaçırıldığı değerlendirilmektedir. Gemide Türk denizcilerimiz Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel görev yapmakta olup ilgili şirket başta olmak üzere tüm birimlerle sürekli iletişim sağlanmaktadır. Konu, bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığı'nca takip edilmektedir" denildi.