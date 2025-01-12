Yemen'de akaryakıt istasyonu patladı: 17 kişi hayatını kaybetti

İHA

Yemen'de bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada en az 17 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

YARALILARIN DURUMU KRİTİK

Yemen'in El-Beyda vilayetinde akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi.

İran destekli Husiler tarafından yönetilen Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlamada en az 17 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğu aktarıldı.