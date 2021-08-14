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- Yemen'de meydana gelen selde 5 kişi öldü
Yemen'de meydana gelen selde 5 kişi öldü
Yemen'de gerçekleşen sel sonucu, 5 kişi hayatını kaybederken hala bulunamayan insanların olduğu tespit edildi.
- İHA
- 14.08.2021 - 02:05
- Güncelleme : 14.08.2021 - 06:30
Yemen'de meydana gelen sel, hayatı durma noktasına getirdi.
İbb vilayetindeki Al-Jashin bölgesinde şiddetli yağış sonucu sel oluştu.
Çok sayıda kişiyi taşıyan bir aracın sel sularına kapılması ise faciaya yol açtı.
5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Olayda 2'si kadın olmak üzere toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı. Aracın sürücüsünün sağ kurtulduğu öğrenildi.
Olay bölgesinde kaybolan kişileri arama çalışmaların devam ettiği bildirilirken, aracın sürücüsünün kurtarıldığı ifade edildi.