Yemen'de meydana gelen selde 5 kişi öldü

Yemen'de gerçekleşen sel sonucu, 5 kişi hayatını kaybederken hala bulunamayan insanların olduğu tespit edildi.

Yemen'de meydana gelen sel, hayatı durma noktasına getirdi.

İbb vilayetindeki Al-Jashin bölgesinde şiddetli yağış sonucu sel oluştu.

Çok sayıda kişiyi taşıyan bir aracın sel sularına kapılması ise faciaya yol açtı.

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayda 2'si kadın olmak üzere toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı. Aracın sürücüsünün sağ kurtulduğu öğrenildi.

Olay bölgesinde kaybolan kişileri arama çalışmaların devam ettiği bildirilirken, aracın sürücüsünün kurtarıldığı ifade edildi.

Yemen'de sel: 5 ölü VİDEO

