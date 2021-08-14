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    Yemen'de meydana gelen selde 5 kişi öldü

    Yemen'de gerçekleşen sel sonucu, 5 kişi hayatını kaybederken hala bulunamayan insanların olduğu tespit edildi.
    • İHA
    • 14.08.2021 - 02:05
    • Güncelleme : 14.08.2021 - 06:30
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    Yemen'de meydana gelen selde 5 kişi öldü

    Yemen'de meydana gelen sel, hayatı durma noktasına getirdi.

    İbb vilayetindeki Al-Jashin bölgesinde şiddetli yağış sonucu sel oluştu.

    Çok sayıda kişiyi taşıyan bir aracın sel sularına kapılması ise faciaya yol açtı.

    5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Olayda 2'si kadın olmak üzere toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı. Aracın sürücüsünün sağ kurtulduğu öğrenildi.

    Olay bölgesinde kaybolan kişileri arama çalışmaların devam ettiği bildirilirken, aracın sürücüsünün kurtarıldığı ifade edildi.

    Yemen'de sel: 5 ölü VİDEO

     

     

     

     

    Yemen de meydana gelen selde 5 kişi öldü #1

    Yemen de meydana gelen selde 5 kişi öldü #2

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