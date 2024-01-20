Yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri açıklandı Yeminli mali müşavirlik sınavlarının tarihi ve şartları açıklanarak Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak.

AA

Mali müşavir ve yeminli mali müşavir olmak için sınavlara girerek başarılı olmak şartı var.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın birinci dönem yeminli mali müşavirlik (YMM) sınavlarının 4-13 Mayıs'ta Ankara'da yapılacağını duyurdu.

TÜRMOB'un Resmi Gazete'de yayınlanan duyurusuna göre, YMM sınavlarına ilk kez katılacakların 1-29 Şubat, tekrar katılacakların 1-15 Mart döneminde başvurmaları gerekiyor.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacakların şartları

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adaylarda, 29 Şubat 2024 itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları şartı aranıyor.

Adaylar, ön başvurularını TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden yapabilecek.

Sınavın yapılacağı yerler ve program internetten duyurulacak

Sınavın yapılacağı yerler ve program, serbest muhasebeci mali müşavirler odaları ile TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER) internet sitelerinden duyurulacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)