Yeni ABD Büyükelçisi Jeff Flake ve eşi, Ankara'da kebap yedi

Yeni ABD Büyükelçisi Jeff Flake ve eşi, Ankara'da kebap yedi

Dün geldiği Ankara'da kebap yiyen yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve eşi Cheryl, yemeği çok beğendiklerine dair bir video yayınladı.

Joe Biden yönetimi, ABD'nin eski senatörü Jeff Flake'i Türkiye'nin yeni Ankara Büyükelçisi olarak atadı.

Yeni büyükelçi Jeff Flake, dün Cheryl Flake ile birlikte kente giriş yaptı.

Henüz resmi olarak görevine başlamayan Flake ve eşi, Ankara'da kebap yedi.

'LEZZETLİ VE HARİKA' TEPKİSİ

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter'daki hesabından paylaşılan videoda, Jeff Flake ve eşi, Türkçe olarak kebabın çok lezzetli ve harika olduğunu söyledi.

Yeni ABD Büyükelçisi Jeff Flake ve eşi, Ankara'da kebap yedi VİDEO



GÜVEN MEKTUBUNUN ARDINDAN GÖREVE BAŞLAYACAK

Jeff Flake, Ağustos 2019'dan bu yana ABD'nin Ankara büyükelçisi olarak görev yapan David Satterfield'in yerini alacak. Flake, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından resmi olarak göreve başlayacak.