Yeni adli yıl bugün başlıyor Yargıda 20 Temmuz'da başlayan adli tatil sona ererken, 2024-2025 adli yılı bugün başlıyor. Yeni adli yıl, Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak.

AA

20 Temmuz 2024 tarihinde başlayan adli tatil, sona erdi.

Bu süreçte adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara baktı.

Ancak diğer davalar için, adli tatilin sona ermesi beklendi.

ANAYASA MAHKEMESİ ADLİ TATİL KAPSAMINA DAHİL EDİLMEDİ

Yüksek yargı organları Danıştay ve Yargıtay'da da bu süreçte nöbetçi heyetler görev yaptı. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamında yer almadı. Yeni adli yıl, bugün Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak.

ANKARA'DA ÖNEMLİ DAVALAR GÖRÜLECEK

9 Eylül'de Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası, 30 Eylül'de de eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davaların duruşması görülecek.

HALİL UMUT MELER'E SALDIRI DAVASI: 2 EKİM'DE

FETÖ'nün "emniyet mahrem imamı" olduğu iddiasıyla "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan hakkında dava açılan Kemalettin Özdemir de 11 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına ise 2 Ekim'de devam edilecek.

BAKAN YILMAZ TUNÇ'TAN PAYLAŞIM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukukun üstünlüğü ilkesinden hiçbir zaman taviz vermeden adalet hizmetlerinin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak, adalete olan güveni zirveye taşımak, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

Bakan Tunç, bugün başlayan 2024-2025 Adli Yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adaletin mülkün temeli, toplumsal barış ve huzurun teminatı, hakkı hak sahibine teslim etmek, her şeyi yerli yerine koymak olduğunu belirtti.

Adaletin tecellisinin hukuk devletiyle, hukuk devletinin ise tarafsız ve bağımsız yargıyla mümkün olduğuna işaret eden ve yeni adli yılın hayırlara vesile olmasını dileyen Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

Adaletin tecellisi için fedakarca görev yapan hakimlerimize, Cumhuriyet savcılarımıza, avukatlarımıza ve tüm adalet teşkilatımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukukun üstünlüğü ilkesinden hiçbir zaman taviz vermeden adalet hizmetlerinin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak, adalete olan güveni zirveye taşımak, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Demokrasimizin standartlarının yükseltilmesi, hukuk devletinin güçlendirilmesi, temel hak ve hürriyetlerin genişletilmesi adına önemli reformlara imza atmaya devam edeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)