Yeni alkol düzenlemesi Meclis'te

Alkollü içecekleri 18 yaşından küçüklere satanlara verilen cezalar artırıldı.

Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddelerine göre; alkollü içkileri otomatik satış makineleriyle satan, oyun makineleri veya farklı yöntemlerle oyun ve bahse konu edenler ile basın, yayın yoluyla tüketicilere satan, postayla satışını yapanlara 20 binden 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

SAAT YASAĞINA UYMAYANLARA CEZA

Saat 22.00 ila 06.00 arasında alkollü içki satışı yasağına aykırı hareket edenlere, 65 binden 320 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Alkollü içecekleri 18 yaşını doldurmamış bireylere satan veya sunanlar ile 22.00 - 06.00 saatlerinde perakende olarak satanların, bu fiilin işlenmesinden sonraki 5 yıl içinde üçüncü defa söz konusu yasağı ihlal etmeleri halinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca tüm perakende alkollü içki ve açık alkollü içki satış belgeleri iptal edilecek.

Bu kişilere, 2 yıl süreyle söz konusu belgenin yenisi verilemeyecek.