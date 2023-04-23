Yeni Altay tankı bugün TSK'ya teslim edilecek Yenilenen ve BMC Savunma tarafından üretilen iki adet Yeni Altay tankı, bugün Sakarya'da düzenlenecek törenle testler için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek.

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Türkiye'nin savunma sanayide attığı adımlar yıllar içerisinde daha da sağlamlaştı.

Altay tankı projesi de bu güçlerden biri...

Altay tankı ilk prototipin üzerinden geçen süre zarfında, modern muharebe ortamının koşullarına uygun olarak yenilendi.

Kazandığı tercrübeler ile birlikte "Yeni Altay" adını aldı

Yurt dışından temininde problem olan birçok alt sistem yerlileştirilerek, güncellenmiş teknolojiler ve yenilikler eklenerek muharebe kabiliyeti artırıldı.

TSK’nın son yıllarda icra ettiği operasyonlar çerçevesinde edinilen tecrübelere ilişkin ilave özelliklerin kazandırıldığı milli tank “Yeni Altay” adıyla yeniden tanımlandı.

Testler için bugün TSK’ya teslim edilecek

BMC CEO’su Murat Yalçıntaş geçtiğimiz haftalarda bir müjde vererek, Yeni Altay tankının 23 Nisan 2023 tarihinde teslim edileceğini duyurmuştu.

İki adet Yeni Altay Tankı, bugün Sakarya Arifiye’de düzenlenecek törenle testleri için Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek.

Delinemez zırh

Tankların en büyük tehdidi olan zırh delici roketler, Altay'a işleyemeyecek. Özellikle Aselsan tarafından geliştirilen ve farklı bir teknoloji ile üretilen bir tank zırhıyla donatılacak olan Altay, sahada düşmanın korkulu rüyası olacak.

Bu zamana kadar hiç denenmemiş ve gizli tutulan bir zırhla kaplanan Altay, sağlamlık ve güvenlikte rakiplerini geride bırakıyor.

Kuvvetli top

Altay'ın kuvvetli zırhının içerisinde bir o kadar kuvvetli top bulunuyor. 120 mm ve 55 kalibre boyuttaki topla donatılacak olan Altay, ana silah olarak oldukça kuvvetli bir topa sahip olacak. Vurucu güç kabiliyeti açısından da oldukça büyük bir kapasiteye sahip olacak olan Altay en az 8 kilometre öteden hedefi tam 12'den vurabilecek.

Aselsan ve Roketsan'ın üzerinde çalıştığı yeni teknolojiler ile Altay'ın menzilinin daha da artırılması planlanıyor.

Sınıfının en hafiflerinden

Heybeti ve donanımlarıyla öne çıkan Altay, bir o kadar da hafif. Özellikle hareket kabiliyetini kolaylaştırmak adına hem güçlü hem sağlam hem de hafif malzemenin kullanılacağı Altay tankı tam 65 ton olacak.

Hafifliği sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahip olacak olan Altay, şimdiden rakiplerini geride bırakmayı çoktan başardı.

Düşük maliyet yüksek kalite

18 ay sonra banddan inecek olan ilk Altay hem maliyet hem de kaliytesiyle oldukça verimli bir silah olacak. Mehmetçik'in ve vatanın yeni koruyucusu Altay, üretim maliyeti olarak muadillerinin yarısını yakalarken, kalitede ise dünyanın en isi olarak bilinen Alman Leopard'ını yakaladı.

Altay'ın üretimiyle Türkiye bu alanda da bağımsızlığını ilan etmiş olacak.

Tek rakibi Alman Leopard

Türkiye'nin milli tankı olma özelliğini taşıyan Altay, henüz seri üretime geçmemesine rağmen teknik özellikleri ve donanımlarıyla Alman Leopard'ıyla kafa kafaya yarışıyor.

2. Seri üretime girdiğinde yılda 750 adetlik kapasiteye ulaşması planlanan Altay, bu başarıyla dünya savunma otoritelerinin de dikkatini çekti.

Altay ve Leopard'a ait bazı karşılaştırmalar:

ALTAY Mürettebat: Dört Ana silah: 120 mm 55 kalibre yivsiz Motor gücü: 1.500 beygir Maliyet (tahmini): 5.4 milyon $ Azami hız: 70 km

LEOPARD 2 Mürettebat: Dört Ana silah: 120 mm yivsiz Motor gücü: 1.500 beygir Maliyet: 5.7 milyon $ (2007) Azami hız: 72 km