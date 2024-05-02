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Yeni anayasa mesaisi sürüyor: Numan Kurtulmuş 3 parti yönetimiyle görüşecek

Yeni anayasa mesaisi sürüyor: Numan Kurtulmuş 3 parti yönetimiyle görüşecek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni ve sivil anayasa görüşmelerine devam edecek. Kurtulmuş bu kapsamda bugün DEM Parti, Saadet Partisi ve İyi Parti yönetimi ile bir araya gelecek.