Yeni asgari ücret açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk mesaj Yeni asgari ücret rakamının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk paylaşım geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

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ensonhaber.com

Asgari ücrette beklenen rakam ortaya çıktı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu kabul etti.

İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar müzakerelerini tamamladı.

Rakam belli oldu

Daha sonra kameralar karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan rakamı açıkladı.

Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada 2024 yılında uygulanacak asgari ücretin 17 bin 2 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk paylaşım

Bakan Işıkhan'ın açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk paylaşım geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun"

Erdoğan, "2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.