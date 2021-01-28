Yeni askerlik düzenlemesi, Meclis'te kabul edildi

TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Askeri mevzuatta değişikliklere gidilmesine yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu'na sunulan 44 maddelik kanun teklifi onaylandı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu, Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifine onay verdi.

YENİ KANUN KABUL EDİLDİ

TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından yeni kanunlar işleme alındı.

VEKİLLİK SÜRESİ BİTENE KADAR ERTELENEBİLECEK

Teklifle birlikte uzman erbaşların özlük hakları iyileştirilecek.

Emekli askerler Milli Savunma Üniversitesi’nde ders verebilecek.

Askerliğini yapmadan milletvekili seçilenlerin askerliği yapma şartı, vekillik süresi bitene kadar ertelenebilecek.