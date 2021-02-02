Yeni askerlik düzenlemesi nedir? Askerlik süresi değişti mi? 2021 askerlik düzenlemesi detayları..

TBMM Milli Savunma Komisyonu tarafından kabul edilen kanun teklifi sonrası askerlik süresinin uzatıldığı iddiaları gündemdeki yerini aldı.

Vatani görevini yerine getirecek olan milyonlarca genç bu yeni düzenlemede bu konuyla alakalı bir detay olup olmadığını merak ediyor.

Ancak yeni düzenlemenin içerisinde bu konuya ilişkin herhangi bir bilgi yer almıyor...

Askerlik eğitim durumu fark etmeksizin er ve erbaşlar için 6 ay olarak yer alıyor. Yedek subay ve astsubaylar için askerlik süresi ise 12 ay şeklinde bulunuyor.