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- Yeni askerlik düzenlemesi nedir? Askerlik süresi değişti mi? 2021 askerlik düzenlemesi detayları..
Yeni askerlik düzenlemesi nedir? Askerlik süresi değişti mi? 2021 askerlik düzenlemesi detayları..
- Haber Merkezi
- 02.02.2021 - 13:51
- Güncelleme : 02.02.2021 - 13:53
TBMM Milli Savunma Komisyonu yeni kanun teklifi 28 Ocak tarihinde meclisten geçti.
Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren kanunun detayları araştırılıyor.
Milli Savunma Bakanlığı'na dair gelişmeleri yakından takip eden asker adayları, askerlik uzadı mı? sorusuna yanıt arıyor.
Peki, askerlik süresi 2021 uzatıldı mı, ne kadar oldu? 2021 yeni askerlik düzenlemesi nedir?
ASKERLİK SÜRESİ UZADI MI?
TBMM Milli Savunma Komisyonu tarafından kabul edilen kanun teklifi sonrası askerlik süresinin uzatıldığı iddiaları gündemdeki yerini aldı.
Vatani görevini yerine getirecek olan milyonlarca genç bu yeni düzenlemede bu konuyla alakalı bir detay olup olmadığını merak ediyor.
Ancak yeni düzenlemenin içerisinde bu konuya ilişkin herhangi bir bilgi yer almıyor...
Askerlik eğitim durumu fark etmeksizin er ve erbaşlar için 6 ay olarak yer alıyor. Yedek subay ve astsubaylar için askerlik süresi ise 12 ay şeklinde bulunuyor.
2021 YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ NEDİR?
Teklife göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık eğitimi gören misafir askeri personele, aynı yerde eğitim görenlerde olduğu gibi ödeme yapılacak.
Bakaya ve yoklama kaçağı suçlarında özür olarak kabul edilen durumlar, kanunda belirtilen mazeretlerle sınırlı tutulacak.
Tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde yararlanılması amacıyla uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 yaş olacak. Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşlar, 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek.
Teklif ayrıca uzun yıllar TSK'de zor koşullarda görev yapmasına rağmen yalnızca emeklilik hakkını elde edinceye kadar kısa süreliğine devlet memuru olarak görev yapan uzman erbaşların da emsallerinin aldığı emekli aylığını almalarını amaçlıyor.
Kiraya verilen veya üçüncü şahıslara işlettirilen kısımları hariç olmak üzere askeri kantinlerin elektrik, su ve yakacak giderleri, genel bütçeden karşılanacak.
Dış kaynaktan doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere temin edilen subaylardan, verilen eğitimi tamamlamadan önce temin aşamasında aranan sağlık ve benzeri şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile bu şartları kaybedenlerin ilişikleri kesilecek.
Hukuk sınıfı subaylar, arabuluculuk komisyonlarında görev yapabilecek. Dış kaynaktan alınan hukuk sınıfı subay adayları, diğer sınıflardaki subay adayları gibi temel askerlik eğitiminin ardından subaylığa nasbedilebilecek.
Teklifle, nezdinde bulundukları kıta komutanı veya kurum amirlerinin, hukuk sınıfı subayların disiplin amiri olması amaçlanıyor.