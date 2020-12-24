Yeni başsavcılar belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan isim Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz olurken, yeni Ankara Cumhuriyet Başsavcısı da Ahmet Akça oldu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu ( HSK) 1. Dairesi, Halil Koç başkanlığında bu sabah bir araya geldi.

Toplantıda, çok sayıda hakim ve savcının görev yerlerinin değiştirilmesine karar verildi.

İSTANBUL BAŞSAVCISI ŞABAN YILMAZ OLDU

İrfan Fidan’ın Yargıtay üyesi seçilmesi nedeniyle boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz atandı.

ANKARA'YA GELEN İSİM AHMET AKÇA

Yüksel Kocaman’ın Yargıtay üyesi seçilmesi nedeniyle boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça getirildi.

Akça’dan boşalan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine gelen isim ise Gökhan Karaköse oldu.

DİĞER İLLERE ATANAN İSİMLER

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak atandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü atandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’na Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri atandı.

Öte yandan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcıvekili Uğur Özmen olurken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliklerine Yakup Ali Kahveci, Güngör Karakoç, Mehmet Yılmaz getirildi.

ŞABAN YILMAZ KİMDİR

1970 yılında Rize'de doğan Şaban Yılmaz, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcısı olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yaptı. Ankara Batı Başsavcılığı döneminde FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü merkezli soruşturmaları yürüttü. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan Yılmaz, 8 Temmuz 2019’da Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı. Şaban Yılmaz, evli ve iki çocuk babası.

AHMET AKÇA KİMDİR

1973 Yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı.1991 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu 1997 yılında, Hakim adaylığına başladı. 1999 Yılı Temmuz ayında Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başlayan Akça sırasıyla; Reşadiye, Batman, Karaman, Şişli ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. 2012 Yılında Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Dört yıllık bir görevin sonunda Haziran 2016 Kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Ekim 2017’de Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı. Genelkurmay Başkanlığı eksenli 15 Temmuz darbe soruşturmalarını yürüttü. 25 Temmuz 2018’de Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı. Ahmet Akça evli ve iki çocuk babası.