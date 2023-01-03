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    YENİ BEDEL AÇIKLANDI! 2023 Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL oldu?

    2023 yılının ilk yarısında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti açıklandı. Peki bedelli ne kadar, kaç TL oldu? Bedelli askerlik zammı ne kadar? İşte yeni ücreti...
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 15:43
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 15:46
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    YENİ BEDEL AÇIKLANDI! 2023 Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL oldu?

    Bedelli askerlik ücreti memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncelleniyor.

    6 Haziran 2019 tarihinde kalıcı hale getirilen bedelli askerlik, belirlenen para karşılığında 1 ay olmak üzere yapılıyor.

    Bedelli için para biriktirenler ise 2023 yılındaki zammı merak ediyor.

    2022 yılının son döneminde 80 bin TL olan bedelli ücretindeki artış açıklandı.

    Peki 2023 bedelli askerlik ne kadar oldu? Bedelli askerlik kaç para? İşte detaylar...

    YENİ BEDEL AÇIKLANDI! 2023 Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL oldu? #1

    2023 Bedelli askerlik ücreti

    Memur ve emekliye gelen yüzde 25'lik zam sonrası, bedelli askerlik ücreti 80 bin TL'den 100 bin TL'ye yükseldi.


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