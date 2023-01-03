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YENİ BEDEL AÇIKLANDI! 2023 Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL oldu?

YENİ BEDEL AÇIKLANDI! 2023 Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL oldu?

2023 yılının ilk yarısında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti açıklandı. Peki bedelli ne kadar, kaç TL oldu? Bedelli askerlik zammı ne kadar? İşte yeni ücreti...