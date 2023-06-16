Yeni büyükelçi ataması gerçekleşti: Listede sürpriz isimler var Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Ataması gerçekleşen bazı isimler ise dikkat çekti.

ensonhaber.com MİT Başkanı Hakan Fidan’ın Dışişleri Bakanı olmasının ardından bakanlıkta değişimler başladı. Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Bakanlık Sözcüsü Bilgiç, Moskova'ya atandı Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği görevi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç’e verildi. Basın İlan Kurumu Başkanı Mücahit Küçükyılmaz'a yeni görev 2015’te Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı olarak göreve başlayan, 2019’dan bugüne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Şubat 2022’den bu yana Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi olarak görevlendirildi. Hakan Fidan’ın tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri şu şekilde sıralandı: Paris Büyükelçiliğine Türkiye’nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer Varşova Büyükelçiliğine Rauf Alp Denktaş Asuncion Büyükelçiliğine Yavuz Kül Fas Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç, Kiev Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Merkezi Kanada'da bulunan Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdindeki Daimi Temsilciliğe Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Nevzat Uyanık Madrid Büyükelçiliğine Nüket Küçükel Ezberci. Rauf Denktaş'ın torunu büyükelçi oldu Varşova Büyükelçisi olan Rauf Alp Denktaş, KKTC’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın torunu. Rauf Alp Denktaş’ın babası Raif Denktaş, 1985 yılında Kıbrıs’ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Denktaş öldüğünde 34, Rauf Alp ise babasını kaybettiğinde 11 yaşındaydı.