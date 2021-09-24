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    Yeni deniz taksileri suya inerken, eskileri kaderine terk edildi

    İstanbul’da bir dönem deniz ulaşımını rahatlamak amacıyla kullanılan deniz taksiler, yediemin otoparkında çürümeye terk edildi.
    • DHA
    • 24.09.2021 - 16:17
    • Güncelleme : 24.09.2021 - 16:51
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    Yeni deniz taksileri suya inerken, eskileri kaderine terk edildi

    Deniz taksilerin işletme hakkı, 2011 yılında İstanbul Şehir Hatları tarafından Teknomar Denizcilik ve Deniz Araçları işletme A.Ş'ye verildi.

    Bunun ardından Boğaz ve Adalar hattında tek yetkili firma olarak yolcu taşımaya başladı.

    Maaşlarını alamayan çalışanlaın  açtıkları dava sonucu, deniz taksilere haciz kondu.

    KADERİNE TERK EDİLDİ

    Deniz taksiler bir süre Haliç içinde kaderine terk edilirken, bunlardan 4 tanesi de yangında yandı.

    Yeni deniz taksileri suya inerken, eskileri kaderine terk edildi VİDEO

    Yeni deniz taksileri suya inerken, eskileri kaderine terk edildi #1

    TAKSİLER YÜZEMEZ HALDE

    Kemerburgaz'daki  yediemin otoparkının yanındaki boş alanda bekleyen 13 tekne nedeniyle bölge adeta bir tekne mezarlığına dönerken, deniz taksilerin çoğu parçalanmış ve artık yüzemez halde bulunuyor.

    Paslanmaya yüz tutmuş deniz taksilerinin oluşturduğu 'deniz taksi mezarlığı' havadan görüntülendi.

    Yeni deniz taksileri suya inerken, eskileri kaderine terk edildi #2

    Yeni deniz taksileri suya inerken, eskileri kaderine terk edildi #3

    Yeni deniz taksileri suya inerken, eskileri kaderine terk edildi #4

    Yeni deniz taksileri suya inerken, eskileri kaderine terk edildi #5

    Yeni deniz taksileri suya inerken, eskileri kaderine terk edildi #6

    Yeni deniz taksileri suya inerken, eskileri kaderine terk edildi #7

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